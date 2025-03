Silent Hill f wird richtig heftig und ihr solltet mit jemandem darüber sprechen, sagt Konami

Bei der Silent Hill Transmission hat Konami endlich die Hüllen zu Silent Hill f fallen gelassen. Das Spiel möchte einen neuen Ansatz für die traditionsreiche Horrorserie bringen und wird (wie schon Silent Hill 2 Remake) extern entwickelt, nämlich vom taiwanesischen Studio NeoBards Entertainment.

Die Veröffentlichung erfolgt für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store. Einen konkreten Termin gibt es heute aber noch nicht, obwohl Silent Hill f schon vor bald zweieinhalb Jahren erstmals angekündigt wurde.

Hinako auf sich allein gestellt

Die Geschichte von Silent Hill f entführt SpielerInnen in das Japan der 1960er Jahre. Im abgeschiedenen Bergdorf Ebisugaoka lebt die Schülerin Shimizu Hinako ein unauffälliges Leben – bis sich plötzlich ein dichter Nebel über ihre Heimat legt. Was zunächst rätselhaft erscheint, wird schnell zum Albtraum: Die Stadt ist wie ausgestorben, nur groteske Kreaturen lauern noch in den Straßen.

Auf sich allein gestellt muss Hinako nicht nur ums Überleben kämpfen, sondern auch komplexe Rätsel lösen und sich einer furchterregenden Wahrheit stellen. Dabei dreht sich alles um eine unausweichliche Entscheidung, die über ihr Schicksal bestimmen wird. Die zentrale Frage: Wird sie die unheimliche Schönheit hinter dem Grauen akzeptieren oder dem Wahnsinn verfallen?

Mischung aus Horror und japanischen Setting

Silent Hill f verspricht eine einzigartige Mischung aus psychologischem Horror und einem für die Serie neuen, japanischen Setting. Das Drehbuch stammt von Ryukishi07, dem Autor der „When They Cry“-Reihe, der besonders für seine düsteren Mystery-Geschichten bekannt ist.

In einem Statement beschreibt er seine tiefe Verbindung zur „Silent Hill“-Serie: „Bis heute erinnere ich mich an das Gefühl meiner ersten Begegnung mit der erstickenden und beklemmenden Atmosphäre von SILENT HILL. Es verfolgt mich immer noch und fasziniert mich immer noch zutiefst. Es ist eine Ehre, an einer Serie beteiligt zu sein, mit der ich so viele Erinnerungen verbinde. Ich habe all meine Mühe in diese Geschichte gesteckt, so sehr, dass ich glaube, es würde mir nichts ausmachen, wenn es das Letzte wäre, das ich jemals schreibe.“

Auch die künstlerische Gestaltung bleibt der Serie treu, schlägt jedoch eine neue Richtung ein. Kreaturen- und Charakterdesigner kera erklärt: „Als es also an SILENT HILL f ​​ging und wir das Setting nach Japan verlegen wollten, mussten wir uns etwas einfallen lassen, das sich ein wenig anders anfühlte, und ich musste wirklich darüber nachdenken, wie ich dieses Gefühl hinbekomme. Die Monsterdesigns waren am schwierigsten. Ich musste alles bedenken, was es zuvor in SILENT HILL gab und mir überlegen, wie ich das Spiel in eine andere Richtung lenken, aber dennoch SILENT HILL bleiben lassen konnte.“

Für die Musik sorgt unter anderem Serienveteran Akira Yamaoka, die legendäre Komponisten-Stimme der Serie. Mit Kensuke Inage und weiteren Komponisten wie dai und xaki soll der Soundtrack eine noch intensivere Verbindung zwischen SpielerInnen und Hinakos innerem Konflikt schaffen.

Ein Disclaimer

Allerdings geht das Spiel auch mit einem deutlichen Warnhinweis einher: Es thematisiert „Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierten Halluzinationen, Folter und grafischer Gewalt“. Konami betont, dass es sich um eine fiktive Geschichte handelt, die von den gesellschaftlichen Strukturen Japans in den 1960er Jahren inspiriert ist, aber nicht die Werte der Entwickler widerspiegelt. Fans werden ermutigt, bei Unwohlsein eine Pause einzulegen oder mit jemandem darüber zu sprechen, zitiert Gematsu die Pressemeldung. Der nachfolgende Trailer hat keine USK-Freigabe. Von der PEGI wurde er ab 18 freigegeben.

Der erste Trailer:

Die Transmission:

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment