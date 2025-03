Town of Zoz wird ein schmackhaftes Action-RPG, das auch im lokalen Koop gespielt werden kann

Humble Games und Studio Pixanoh haben Town of Zoz angekündigt, ein narratives Koch-Action-RPG, das für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PCs erscheinen soll. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es derzeit noch nicht.

In Town of Zoz schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Ito, der nach langer Abwesenheit in sein Heimatdorf Zoz zurückkehrt. Ein Brief seiner Eltern ruft ihn nach Hause, um auf der familieneigenen Farm und im Restaurant zu helfen. Doch was als einfache Rückkehr in den Alltag beginnt, entwickelt sich schnell zu einer düsteren Entdeckungsreise.