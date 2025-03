Wild Blue: Star-Fox-Legende entwickelt On-Rail-Adventure der 90er-Jahre in moderner Form

Publisher Humble Games und Entwickler Chuhai Labs haben Wild Blue angekündigt, ein On-Rails-Luftkampf-Abenteuer, das die klassischen Rail-Shooter der 90er-Jahre in moderner Form zurückbringen will.

Das Spiel wird für PCs über Steam erscheinen, ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es jedoch noch nicht. Besonders bemerkenswert ist, dass Chuhai Labs von Giles Goddard gegründet wurde, einem der ursprünglichen Programmierer von Star Fox, dem legendären SNES-Klassiker von Nintendo.

Programmierer, na toll? Natürlich in einer Zeit, in der man die Programmierer an einem Spiel noch mit der Hand zählen konnte und man ihnen eine deutlich prominentere Rolle zuwies als heute. Man denke nur an Nasir Gebelli und Final Fantasy. Giles Goddard war neben Dylan Cuthbert und Krister Wombell einer der bekannten Programmierer von Star Fox. Mit Wild Blue kehrt er nun zu den Wurzeln des Genres zurück und bringt eine frische, moderne Interpretation mit.

In Wild Blue übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über Bowie Stray und die Blue Bombers, eine Elite-Flugstaffel, die sich in den Himmel erhebt, um die Welt vor der Bedrohung durch den mysteriösen und skrupellosen Baron zu retten. SpielerInnen navigieren über weitläufige Ozeane, enge Höhlensysteme und gefährliche Wüstenlandschaften, während sie in actiongeladenen Dogfights gegen feindliche Wellen antreten. Neben klassischen Rail-Shooter-Mechaniken verspricht das Spiel moderne Features wie dynamische Missionsverläufe mit verzweigten Pfaden und ein herausforderndes Punktesystem für Arcade-Fans.

Wild Blue setzt auf handgefertigte Anime-Style-Visuals, die eine farbenfrohe und stilisierte Welt erschaffen. Die Steuerung soll sowohl für Neulinge als auch für Veteraninnen intuitiv und leicht zugänglich sein. Neben der Hauptkampagne, in der Spielerinnen von einem Team treuer Verbündeter unterstützt werden, erwarten sie spektakuläre Bosskämpfe und ein rivalisierendes Fliegerass, das ihnen im Laufe des Abenteuers immer wieder begegnet.

via Gematsu, Bildmaterial: Wild Blue, Chuhai Labs, Humble Games