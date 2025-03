Woke-Vorwürfe gegen Split Fiction: Director Josef Fares reagiert mit klaren Worten

Vorwürfe, nach denen Spiele „woke“ seien, sind dieser Tage leider gang und gäbe. Und auch das neueste (und hochgelobte) Werk der Koop-Experten von Hazelight – Split Fiction – musste sich jüngst solchen Vorwürfen stellen. Der Grund: Mit zwei Protagonistinnen sei das Action-Adventure „feministische Propaganda“.

Der Vorwurf wurde im Zuge eines YouTube-Videos von Fall Damage laut. Hier stellt sich Game Director Josef Fares diversen Kommentaren zu seinem Spiel. Die reichen von Lob für den Verzicht auf Mikrotransaktionen über scherzhafte Kommentare bis eben zu dem Vorwurf, Split Fiction sei „ein weiteres von feministischer Propaganda durchtränktes Spiel“.

Ein Kommentar, auf den Josef Fares – der bekanntlich wenig um den heißen Brei redet und kein Blatt vor den Mund nimmt – die passende Antwort liefert. „Ich schätze, das ist jemand, der darauf reagiert, dass es zwei Frauen sind. Lass mich Folgendes sagen: In ‚Brothers‘ waren es zwei Jungs. In A Way Out waren es zwei Jungs. In It Takes Two waren es ein Junge und eine Frau.“

Er führt aus: „Und jetzt sind es zwei Mädchen, und alle beschweren sich. Kommt schon, Mann. Seien wir ehrlich: Das basiert auf meinen Töchtern. Mir ist egal, was du zwischen den Beinen hast; das ist für mich absolut uninteressant. Gute Charaktere sind das, was zählt.“

In Split Fiction treffen die Sci-Fi-Autorin Mio und die Fantasy-Schriftstellerin Zoe aufeinander. Obwohl sie unterschiedlicher nicht sein könnten, müssen sie kooperativ gesteuert zusammenarbeiten, um aus den von ihnen erschaffenen Welten zu entkommen. Die beiden Heldinnen springen zwischen Sci-Fi- und Fantasy-Umgebungen hin und her und entwickeln dabei neue Fähigkeiten, während ihre unerwartete Freundschaft wächst.

