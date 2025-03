Trails in the Sky 1st Chapter: Fans des Originals müssen sich an einige neue Stimmen gewöhnen

Falcom hat einen neuen Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter veröffentlicht und dabei sowohl die Charaktere als auch die Besetzung der englischen und japanischen Synchronsprecher vorgestellt. Das Remake erscheint im Herbst für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam.

Die Geschichte folgt Estelle Bright und ihrem Adoptivbruder Joshua, die als junge Bracer in der Liberl-Region verschiedene Missionen erfüllen und dabei in eine weitreichende Verschwörung verwickelt werden.

Estelle, die Protagonistin des Spiels, ist ein optimistisches und tatkräftiges Mädchen, das von ihrem Vater, einem erfahrenen Bracer, ausgebildet wurde. Joshua hingegen ist besonnener und intelligenter, begleitet Estelle stets mit kühlem Kopf und verbirgt eine mysteriöse Vergangenheit.

Besonders auffällig sind die Änderungen in der japanischen Synchronisation. Während viele der englischen Sprecher aus früheren Versionen des Spiels zurückkehren, hat sich die japanische Besetzung stark verändert. Tomoyo Takayanagi übernimmt die Rolle von Estelle, die zuvor von Akemi Kanda gesprochen wurde, und Joshua wird nun von Natsumi Fujiwara vertont, anstelle von Mitsuki Saiga. Auch Scherazard, Kloe, Agate und Tita haben neue Stimmen erhalten. Einzig Takehito Koyasu als Olivier und Tetsu Inada als Zin behalten ihre ursprünglichen Rollen.

Auf der englischen Seite kehrt hingegen fast das gesamte bekannte Ensemble zurück, darunter Stephanie Sheh als Estelle, Johnny Yong Bosch als Joshua und Matthew Mercer als Olivier. Die neue englische Fassung von Trails in the Sky 1st Chapter bleibt damit vertraut, während japanische Fans (und Fans japanischer Synchronisation) sich an einige neue Stimmen gewöhnen müssen. Trails-Fans dürfen auf die erste deutsche Lokalisierung des Klassikers gespannt sein.

Der englische Trailer:

Der japanische Trailer:

via Gematsu, RPGsite, Bildmaterial: Trails in the Sky 1st Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom