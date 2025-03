Disco-Elysium-Macher teilen ersten Trailer zu Hopetown vor Start der Kickstarter-Kampagne

Das neu gegründete Studio Longdue, das sich aus ehemaligen Disco-Elysium-Entwicklern und weiteren Branchenveteranen zusammensetzt, hat angekündigt, dass die Kickstarter-Kampagne für sein erstes Spiel Hopetown am 17. März beginnen wird. Gleichzeitig veröffentlichte das Team einen neuen Teaser-Trailer.

Hopetown wird als „psychogeographisches“ RPG beschrieben und soll das Genre mit innovativen Mechaniken und einer sich durch Worte formenden Welt neu definieren. Die Handlung spielt in einer von Bergbau geprägten Stadt, die sich zwischen Verfall und Wandel befindet.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Skandalreporters, der die öffentliche Meinung durch seine Artikel manipulieren kann – sei es durch die Enthüllung von Wahrheiten oder die Verbreitung von Lügen. Die Welt von Hopetown ist ein Spiegel der inneren Zerrissenheit der Hauptfigur und ein Ort, an dem Entscheidungen tiefgreifende Konsequenzen haben.

Neu enthüllt wurde die Beteiligung von Lenval Brown, der als Erzähler in Disco Elysium bekannt wurde und eine zentrale Figur in Hopetown sprechen wird. Auch Martin Luiga, Gründungsmitglied der ZA/UM Cultural Association und Autor diverser „Disco Elysium“-Charaktere, ist an Bord. Er unterstützt das Team in den Bereichen Narrative und Systemdesign.

Neben Brown und Luiga gehört auch Piotr Sobolewski zum Team, der bereits an den Kernsystemen von Disco Elysium arbeitete. Er baut nun auf diesen Erfahrungen auf, um mit Longdue eine neue Vision für narrative RPGs zu verwirklichen. Insgesamt sind sieben ehemalige Disco-Elysium-Entwickler an Hopetown beteiligt.

Unkonventionelle Mechaniken

Das Spiel setzt auf unkonventionelle Mechaniken, die klassische Elemente wie Schlüssel oder Schalter durch Emotionen, Erinnerungen und Gespräche ersetzen. Das sogenannte Psychogeographie-System erlaubt es, Türen zu öffnen, Landschaften zu verändern und Beziehungen zu definieren. Diese Herangehensweise soll die Interaktion mit der Spielwelt auf eine völlig neue Ebene heben.

Die Kickstarter-Kampagne soll es den EntwicklerInnen ermöglichen, ihre ehrgeizige Vision von Hopetown zu verwirklichen. Fans des Genres sind dazu aufgerufen, das Projekt zu unterstützen, um ein narratives RPG zu ermöglichen, das an die Komplexität von Planescape: Torment anknüpfen soll. Weitere Details werden mit dem Start der Kampagne am 17. März bekannt gegeben.

Der neue Teaser-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Hopetown, Longdue Games