Diese „lang erwartete Fortsetzung“ von Nippon Ichi hatten wir nicht auf dem Plan

Gestern fand Nippon Ichi Software UNTITLED// statt. Nippon Ichi Software hat dabei einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Vorab hatte man versprochen, eine „lang erwartete Fortsetzung“ zu enthüllen. Fans hofften dabei vor allem auf Disgaea, doch es kam ganz anders und wohl vor allem für westliche Fans unerwartet.

Nippon Ichi Software hat nämlich Fuuraiki 5 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch angekündigt. Der neueste Teil der Reiseabenteuer-Reihe erscheint am 31. Juli 2025 in Japan. Tatsächlich ist es eine lang erwartete Fortsetzung, doch die Sehnsucht dürfte vor allem in Japan herrschen. Fuuraiki-Fans mussten fast fünf Jahre warten.