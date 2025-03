Collector’s Edition, „Fake-Snake“ und Termin zu Death Stranding 2: On the Beach enthüllt

Kojima Productions hat im Rahmen des gestrigen Livestreams auf der SXSW Conference den konkreten Termin zu Death Stranding 2: On the Beach bekannt gegeben. Das neue Kojima-Spiel erscheint weltweit am 26. Juni 2025 exklusiv für PlayStation 5. Passend zur Ankündigung wurde ein neuer Trailer gezeigt, der einige wenige Gameplay-Elemente, vor allem aber Story-Szenen präsentiert.

Das Spiel wird in mehreren Editionen erhältlich sein, darunter eine Standard-Edition, eine Digital Deluxe Edition und eine Collector’s Edition. Die Collector’s Edition, die neben PlayStation Direct auch bei teilnehmenden Händlern erhältlich sein wird, enthält unter anderem eine 38 cm hohe Magellan-Mann-Statue, eine Dollmann-Figur, Artwork-Karten sowie einen Brief von Hideo Kojima. Vorbestellungen starten am 17. März um 10:00 Uhr Ortszeit. Die Digital Deluxe Edition und die Collector’s Edition bieten 48 Stunden Vorabzugriff.

Der neue Trailer gibt tiefere Einblicke in die Welt von Death Stranding 2: On the Beach und enthält einige überraschende Details. Neben den für die Serie typischen surrealen und bizarren Elementen gibt es eine neue Fraktion, eine von Chiralium veränderte Umwelt und einige furchteinflößende BTs. Sam Bridges erkundet dabei nicht nur eisige Tundren, sondern auch dichte Wälder, postapokalyptische Städte und schroffe Wüstenlandschaften.

Ein besonderes Highlight des Trailers ist die mehr oder weniger subtile Anspielung auf Metal Gear Solid. Gegen Ende des Videos ist der neue Charakter Neil, gespielt von Luca Marinelli, mit einem Bandana zu sehen – eine auffällige Ähnlichkeit zum ikonischen Look von Solid Snake. „Fake Snake“, wie ihn Eurogamer nennt. Der Trailer wird von dem neuen Song To The Wilder von Woodkid untermalt, der ab sofort verfügbar ist.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions