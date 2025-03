Das von einer Nintendo-Marke inspirierte rundenbasierte Warside erscheint im April

Das rundenbasierte Taktikspiel Warside wird am 14. April für PCs via Steam erscheinen. Versionen für PlayStation, Xbox Series und Nintendo Switch folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Dies gaben Publisher First Break Labs und Entwickler LAVABIRD bekannt.

Warside ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das sich auf schnelle und taktische Kämpfe konzentriert. Es bietet eine Einzelspieler-Kampagne, Mehrspieler-Unterstützung sowie einen integrierten Karten-Editor. Offensichtlich inspriert ist Warside dabei von einigen Genre-Königen und daraus macht man auch kein Geheimnis.