Eine Genre-Premiere: In wenigen Wochen gehen es die Turtles mal taktisch an

Das rundenbasierte Turtles-Spiel Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown hat ein Veröffentlichungsdatum. Wie Entwickler Strange Scaffold bekannt gab, erscheint das Spiel am 22. Mai 2025 für den PCs via Steam. Mit Tactical Takedown betritt das Teenage Mutant Ninja Turtles-Franchise neues Terrain.

Tactical Takedown ist das erste rundenbasierte Spiel der Reihe und erzählt eine völlig neue Geschichte. Splinter und Shredder sind tot, und während die Turtles auf das Erwachsenenalter zusteuern, stehen sie nicht nur einem neuen Anführer des Foot Clans gegenüber, sondern müssen sich auch mit ihren eigenen Konflikten auseinandersetzen. Die vier Brüder driften auseinander, während sich ihr bisheriges Leben grundlegend verändert.

Das Spiel bietet 20 actiongeladene Level, die sich mit jedem Zug verändern. Inspiriert von klassischen TMNT-Spielen wachsen, schrumpfen und mutieren die Arenen ständig und bringen immer neue Herausforderungen mit sich. Jede der vier Turtles erhält eine eigene Kampagne, die sich individuell mit ihrem Werdegang befasst. Das Kampfsystem kombiniert rundenbasierte Taktik mit Beat-‚em-up-Elementen und ermöglicht es SpielerInnen, Movesets anzupassen, um den Kampfstil jedes Turtles zu formen.

Besonderer Grafikstil

Strange Scaffold, bekannt für Indie-Titel wie El Paso, Elsewhere und I Am Your Beast, bringt einen eigenen kreativen Stil in das Projekt ein. Tactical Takedown setzt auf einen Grafikstil, der an Graphic Novels erinnert, mit Diorama-Setpieces und einer markanten Farbgestaltung. Auch die Musik spielt eine große Rolle: Der preisgekrönte Komponist RJ Lake, der unter anderem an Unbeatable und El Paso, Elsewhere mitwirkte, liefert einen genreübergreifenden Soundtrack.

Die Lizenz für Teenage Mutant Ninja Turtles liegt seit 2009 bei Nickelodeon und in den letzten Jahren zeigte man sich experimentierfreudig mit neuen Spiele-Adaptionen. Neben dem klassischen Beat-‚em-up Shredder’s Revenge von Dotemu und der Nostalgie-Sammlung The Cowabunga Collection von Konami erschien mit Splintered Fate bereits das erste TMNT-Roguelike. Nun wagt man sich mit Tactical Takedown an das rundenbasierte Strategie-Genre.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown, Strange Scaffold