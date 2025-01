Das war … Kalenderwoche 3/2025

Diese Woche muss man nicht lange nach dem Highlight suchen: die Enthüllung der Nintendo Switch 2. Aber auch Diversität, ein Remake und eine Verschiebung warfen Wellen. Nach dem Block mit den Videos der Woche findet ihr am Ende auch noch drei Reviews und ein Preview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach eigentlich Jahren der Spekulation und Gerüchte hat Nintendo endlich die Katze aus dem Sack gelassen und die Nintendo Switch 2 angekündigt. Größer und abwärtskompatibel wird die Konsole, daneben sah man ein neues Mario Kart. Alles weitere soll im April folgen.

CI Games, der Herausgeber und Entwickler von Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series, PC), hat sich zu Diversität in Videospielen geäußert. Man stellt nämlich entsprechende Bemühungen komplett ein.

Immer wieder gibt es Gerüchte zu einem Remake von The Elder Scrolls 4: Oblivion. Nun will ein Insider wissen, dass dafür die Unreal Engine 5 und Soulslike-Mechaniken zum Einsatz kommen.

Eine erneute Verschiebung gab es für Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC). Definitiv klappen soll es am 20. März. Generell gibt es derzeit einige Baustellen rund um Ubisoft.

Eine spannende Neuankündigung hatte Bandai Namco mit dem Action-RPG The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC) auf Lager. Die Entwicklung übernimmt das neue Studio Rebel Wolves. Auch das Simulationsspiel Hungry Meem (Switch, PC) sahen wir erstmals. Im Vorabzugang zu SYNDUALITY: Echo of Ada (PS5, Xbox Series, PC) gab es bereits Ärger, weil man DLC-Items klauen kann. Ansehen könnt ihr euch unterdessen noch den Eröffnungsfilm sowie einen Story-Trailer. Zur Veröffentlichung von Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gabs noch den Launchtrailer. Das Survival-Spiel Aloft (PC) könnt ihr ab sofort im Early Access erleben.

Ende Mai soll Rune Factory: Guardians of Azuma (Switch, PC) frischen Wind in die Reihe bringen, ein Trailer liefert die passenden Eindrücke. Im April könnt ihr euch auf die LUNAR Remastered Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) physisch und auf Deutsch freuen, im selben Monat erwartet uns das Side-Scrolling-Action-Adventure Rusty Rabbit (PS5, Switch, PC). Des Weiteren folgt das Retro-JRPG Starlight Legacy (PC) bereits im Februar. Bei Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) standen die Kämpfe im Zentrum, während Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) die Spielmodi zeigte und einen Season-Pass enthüllte.

Inzwischen in der Beta-Phase befindet sich Arknights: Endfield (PS5, PC, Mobil). Mit prominenten Stimmen wirbt Promise Mascot Agency (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Im zweiten Quartal 2025 soll dann das Monster-Taming-Action-RPG Synth Beasts (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) erscheinen. Mit grafischen Finessen hat sich die PC-Version von Final Fantasy VII Rebirth (PS5, PC) befasst, dazu gehört auch das Steam Deck. Die handliche Konsole gibts aus diesem Anlass auch im Chocobo-Stil. Eine Mobile-Umsetzung zu Dragon Quest X Offline ist ab sofort in Japan verfügbar. Sony ließ noch einen Filmtrailer zu Until Dawn springen.

Zum Schluss kommen wir noch zu den drei neuen Reviews von JPGAMES. Auch nach 15 Jahren macht die Neuauflage von Donkey Kong Country Returns HD (Switch) (zum Testbericht) immer noch Freude. Der gelungene Hüpfspaß in schickem neuen Gewand ist eine Empfehlung wert. Musou-Fans dürfen sich auch an Dynasty Warriors: Origins (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) erfreuen. Das Reboot bietet ein fantastisches Gesamtpaket auch für Neulinge. Mit Update 3.0 „Lobgesang auf die Ära Nova“ geht Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) (zum Testbericht) in die nächste Runde. Der Auftakt in die Geschichte des neuen Planeten ist gelungen, zudem gibt es Quality-of-Life-Verbesserungen.

Anspielen konnten wir zudem Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), welches wiederum viel Spaß verspricht. Frischen Wind bringen zusätzlich neue Elemente wie die Seeschlachten.