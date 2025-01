Until Dawn: Sony Pictures präsentiert ersten Trailer zur Film-Adaption

Auch aus dem Hause Sony gibt es heute aufregende Neuigkeiten. Ganz besonders, wenn ihr es mit Until Dawn haltet. PlayStation Productions und Sony Pictures bringen Until Dawn am 24. April 2025 nämlich in die Kinos.

Heute feierte der erste Filmtrailer zur Adaption seine Weltpremiere, ihr seht ihn unten. Regie führt David F. Sandberg (Annabelle 2, Lights Out), während das Drehbuch von Gary Dauberman (Es, Annabelle-Reihe, The Nun-Reihe) stammt.

Der Film spielt im selben Universum wie das gleichnamige Spiel, erzählt aber eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren. Zum Cast gehören Ella Rubin, Michael Cimino und Odessa A’zion. Als verbindendes Element kehrt Peter Stormare in seiner Rolle als Dr. Hill zurück.

Der schwedische Schauspieler, bekannt aus John Wick: Kapitel 2, The Big Lebowski und Fargo, zeigte sich begeistert von seiner Beteiligung: „Ich hatte das Glück, seit dem unglaublichen, super angsteinflößenden Originalspiel Teil von Until Dawn zu sein. Darum freue ich mich nun sehr, bei diesem Film mitzuwirken, denn er ist ein Liebesbrief an das Horrorgenre und ehrt den Geist des Spiels vollkommen. Der Film bietet viele neue Charaktere und Opfer in einer brandneuen Geschichte voller Wendungen. Egal, ob ihr also ein langjähriger Fan seid oder Until Dawn zum ersten Mal kennenlernt, ihr könnt euch auf etwas noch nicht dagewesenes gefasst machen.“

Das Konzept der Entscheidungen, die zu verschiedenen Verläufen und Konsequenzen führen, soll auch in der Filmadaption eine Rolle spielen. Gleichzeitig wollten die Macher keine bloße Nacherzählung des Spiels, sondern eine neue Geschichte, die das Publikum bis zum Ende miträtseln lässt. Der Film wird zudem auf die Rolle von Dr. Hill eingehen und mögliche Verbindungen zu den Ereignissen des Spiels aufzeigen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Until Dawn, Sony Interactive Entertainment, Sony Pictures