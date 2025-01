Zu hohes Risiko: Macher von Lords of the Fallen positioniert sich gegen „DEI“

Schlagworte wie “DEI” und “wokeness” sind in immer größerem Ausmaß Gegenstand von Diskussionen um Videospiele. Gegner stoßen sich an zunehmender Diversität und Inklusion und werfen entsprechenden Werken das Verfolgen politischer Agenden vor.

Davon distanziert sich nun CI Games, Herausgeber und Entwickler von Lords of the Fallen. Das Unternehmen bestätigte, dass es in seinen Spielen keine „sozialen oder politischen Agenden“ einbetten werde, da dies ein „hohes Risiko“ berge.

Laut Strefa Inwestorów teilte Ryan Hill, Global Marketing Director, Investoren mit, dass sich das Studio auf eine „hervorragende Benutzererfahrung mit fesselnden Themen und Charakteren konzentrieren werde, die speziell für das Kernpublikum und angrenzende Zielgruppen entwickelt wurden“.

Das sei eine Reaktion auf den Eindruck, dass „eine Reihe hochkarätiger Veröffentlichungen im letzten Jahr kommerziell hinter den Erwartungen zurückgeblieben“ seien, was seiner Meinung nach auf „soziale oder politische Agenden“ zurückzuführen sei.

Zu hohes Risiko

„Wir bleiben der Produktion von Videospielen verpflichtet, bei denen der Spieler an erster Stelle steht und die eine hervorragende Benutzererfahrung mit fesselnden Themen und Charakteren in den Vordergrund stellen, die speziell für das Kernpublikum und angrenzende Zielgruppen entwickelt wurden“, so Hill, als er nach der Position des Studios zu „DEI [Diversity, Equity, Inclusion] im Gaming“ gefragt wurde.

Er erklärt: „Unsere Spiele werden immer so entwickelt, dass sie den Spielern maximalen Spaß und kommerziellen Erfolg bieten, und daher werden wir in Zukunft keine sozialen oder politischen Agenden in diese Erfahrungen integrieren, da wir das hohe Risiko erkannt haben, das dies darstellen kann.”

Hill geht dabei weder näher auf seine Definition von „sozialen oder politischen Agenden“ ein, noch definiert er, was „hohes Risiko“ für ihn und die Studioleitung bedeutet. Er nennt auch keine Beispiele dafür, welche Spiele seiner Meinung nach „kommerziell unterdurchschnittlich abgeschnitten“ hätten, oder erklärt, was für ihn kommerzieller Erfolg bedeutet.

Unterstützung erhält Hill von seinem Chef, Studio-CEO Marek Tyminski. „Genau, werden wir nicht“, zitiert Tyminski einen Tweet, in dem ein Nutzer von Hills Erklärungen berichtet und diese zusammenfasst: „CI Games wird keine DEI-Elemente in ihren Spielen integrieren“. In einem Folgetweet verwies er auf die „Company Values“, die man im Dezember überarbeitet habe. Der Punkt „Diversity and Inclusion“ heiße jetzt „Equality of Opportunity“ und würde die Unternehmenswerte besser widerspiegeln.

via Eurogamer, Bildmaterial: Lords of the Fallen, CI Games, Hexworks