Story-Trailer zu Synduality: Echo of Ada führt euch in den PvPvE-Shooter von Bandai Namco ein

Bandai Namco hat einen neuen Story-Trailer zu Synduality: Echo of Ada veröffentlicht, das am 24. Januar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen wird. Vorbesteller der Deluxe- oder Ultimate-Edition erhalten bereits eine Woche eher Zugang zum PvPvE-Shooter.

In Synduality: Echo of Ada ergründen die Spielerinnen und Spieler die Geschichte von Alba, einem Drifter, und Ada, seinem Magus. Ihre Vergangenheit ist eng mit dem Untergang von Amasia, der letzten Zuflucht der Menschheit, verknüpft. Im Rahmen der Amasia Collapse Investigation Missions gilt es herauszufinden, was vor und während des Falls von Amasia geschah. Dabei steht die Suche nach Antworten im Mittelpunkt der Missionen.

SpielerInnen übernehmen die Rolle eines Drifters und nutzen einen sogenannten Cradlecoffin, um auf Missionen AO-Kristalle – eine wertvolle Ressource – zu sammeln und die Geheimnisse um Amasias Zusammenbruch zu lüften. Unterstützt werden sie dabei von einem KI-Begleiter namens Magus, der nicht nur als Partner im Feld fungiert, sondern dessen Beziehung zum Spieler sich im Verlauf der Missionen weiterentwickelt. Gemeinsam stellen sie sich den Herausforderungen, darunter feindliche Kreaturen und andere Spieler.

Synduality: Echo of Ada wird neben der Standard-Version auch in Deluxe- und Ultimate-Editionen erhältlich sein, die zusätzliche Inhalte bieten und den Vorabzugang am 17. Januar ermöglichen. Ein Anime und ein Manga zu dem Mixed-Media-Franchise ging in Japan schon letztes Jahr an den Start.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Synduality: Echo of Ada, Bandai Namco, Game Studio