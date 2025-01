Seit heute ist Aloft im Early-Access, das Elemente aus Zelda und Stardew Valley verbindet

Das Survival-Spiel Aloft ist ab sofort im Early Access auf Steam verfügbar, wie Publisher Funcom und Entwickler Astrolabe bekanntgegeben haben. Für 24,99 Euro können Interessierte allein oder in Gruppen von bis zu acht Personen eine Welt aus schwebenden, windgeformten Inseln erkunden.

Das Spiel konnte bereits durch mehrere Demos Aufmerksamkeit erregen, die im ersten Biom angesiedelt waren. Einige SpielerInnen verbrachten laut den Machern schon über 100 Stunden mit dem Gestalten und Dekorieren ihrer schwebenden Heimat. Auch Vergleiche mit Stardew Valley und Zelda sorgten für Aufsehen.

So befand GameRant einst, Aloft würde die Kreativität eines Tears of the Kingdom mit dem gemütlichen Landwirtschaften eines Stardew Valley kombinieren. Andere sehen es in der Nähe von Skyrim. Ob Aloft so abhebt wie andere populäre Survival-Games bei Steam, das werden die nächsten Tage zeigen. Derzeit spielen 1.674 SpielerInnen gleichzeitig, Tendenz steigend.

Ziel in Aloft ist es, das Ökosystem einer zerbrochenen Welt wiederherzustellen und dabei die Kraft des Windes zu nutzen, um aus den Inseln individuell gestaltete Luftschiffe zu machen. Die Spielwelt von Aloft bietet mit anpassbaren Gleitern die Möglichkeit, zwischen den Inseln zu reisen, Ressourcen zu sammeln und antike Technologien zu entdecken.

Jede Insel kann in ein schwebendes Eigenheim verwandelt werden, das mit Segeln, Rudern und Steuerrädern ausgestattet ist, um den Wind als Antriebskraft zu nutzen. Neben Ackerbau, Kochen und der Pflege von Tieren steht die Bekämpfung einer ausbreitenden Korruption im Fokus, um das Gleichgewicht der Natur wiederherzustellen.

Mit dem Early-Access umfasst das Spiel nun drei Biome und soll in Zukunft weiter wachsen. Die von SpielerInnen gebauten Luftschiffe können über den Steam Workshop geteilt werden, und im Koop-Modus ist es möglich, ein schwebendes Dorf aus bis zu acht Insel-Schiffen zu erschaffen. Die Early-Access-Roadmap sieht zunächst Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen vor, bevor neue Features hinzugefügt werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aloft, Funcom, Astrolabe Interactive