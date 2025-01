Neuer „Combat Overview“-Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii veröffentlicht

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio haben einen neuen Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii veröffentlicht, der einen detaillierten Einblick in die Kampfmechaniken des Spiels bietet. Der neueste Ableger der „Like a Dragon“-Reihe erscheint weltweit am 21. Februar 2025 für PlayStation, Xbox und PCs.

Erst kürzlich hatten die Macher im Rahmen eines „Like a Dragon Direct“-Livestreams umfangreiche Informationen zu den Spielmechaniken und Schauplätzen enthüllt. Darüber hinaus liefert unsere Vorschau Hands-on-Impressionen und befindet: Der neue Ableger bietet gewohnten Spaß und frischen Wind.

Neben den Kämpfen an Land und auf See können SpielerInnen ihr eigenes Schiff anpassen, eine Crew zusammenstellen und zahlreiche Nebenaktivitäten entdecken. Besonders die Schiffskämpfe sorgten in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Fans zogen Vergleiche mit Skull & Bones, dem lang erwarteten Piratenspiel von Ubisoft.

Für positive Reaktionen sorgte zudem die Ankündigung eines „New Game Plus“-Modus, der nach der Veröffentlichung als kostenloses Update zur Verfügung stehen wird. SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio reagieren damit möglicherweise auch auf die Kritik an Like a Dragon: Infinite Wealth, bei dem dieser Modus nur in den teureren Deluxe- und Ultimate-Editionen enthalten war.

Die Geschichte von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii setzt ein Jahr nach den Ereignissen von Infinite Wealth ein. Fanliebling Goro Majima erwacht ohne Erinnerungen auf einer abgelegenen Insel, nachdem er ein Schiffsunglück überlebt hat. Gerettet wurde er von einem Jungen namens Noah, der ihn fortan begleitet. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise über den Ozean, um Majimas Vergangenheit aufzudecken. Dabei geraten sie in einen Konflikt um einen legendären Schatz, an dem moderne Piraten und zwielichtige Gestalten beteiligt sind.

