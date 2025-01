Im Test! Donkey Kong Country Returns HD macht auch nach 15 Jahren noch einen Affenspaß

Titel Donkey Kong Country Returns HD 16. Januar 2025 Nintendo 16. Januar 2025 Nintendo 16. Januar 2025 Nintendo System Nintendo Switch Getestet für Nintendo Switch Entwickler Forever Entertainment Genres Jump ’n’ Run Texte Vertonung

Es ist sicher in nicht unwesentlichem Maß der fruchtbaren Zusammenarbeit von Nintendo und Rare in den 90er Jahren zu verdanken, dass sich Donkey Kong vom farblosen NES-Bösewicht zum regelrechten Fan-Liebling mauserte. Insbesondere die „Country“-Spiele gelten bis heute als hervorragende 2D-Plattformer, deren Nachschub-Potenzial lange unausgeschöpft blieb. Der Grund liegt auf der Hand: Die Hüpfexperten von Rare wechselten in den frühen 2000er Jahren kurzerhand ins Microsoft-Lager.

Mit den Retro Studios – die sich mit den Metroid-Prime-Spielen ihre Sporen redlich verdient haben – fand Nintendo aber eine würdige Nachfolge, die sich der beliebten Marke annehmen sollte. Das Ergebnis begeisterte 2010 in Form von Donkey Kong Country Returns für Nintendo Wii – 2013 folgte dann noch eine überarbeitete Fassung für 3DS. Gute 15 Jahre nach Veröffentlichung des Originals, kehrt „Returns“ nun also erneut zurück. Und zwar als revitalisierte Neuauflage für Nintendo Switch. Kann der Affenzirkus auch 2025 noch begeistern? Das klären wir im folgenden Test.

Altbekannt und altbewährt

War es in der SNES-Ära noch Krokodilkönig King K. Rool, der Donkey Kong zuverlässig Kopfschmerzen bereitete, sind es in „Returns“ die fiesen Tiki-Taks, die für reichlich Ärger sorgen. Die machen es sich nämlich zur Aufgabe, die Bewohner der Insel zu hypnotisieren und … DKs Bananenvorrat zu stibitzen. Ein sonnenklares No-Go. Ihr schlüpft also in das Fell des schrulligen Gorillas und richtet die Krawatte, um einmal mehr für Recht und Ordnung zu sorgen.

Um die wichtigste Frage gleich vorweg zu klären: Der Titel des Spiels ist Programm. Als HD-Neuauflage präsentiert „Returns HD“ eine vor allem audiovisuell merklich aufgebohrte Version des bekannten Wii- bzw. 3DS-Abenteuers. Der Titel beinhaltet in diesem Zuge auch die zusätzlichen Features der Handheld-Fassung, lockt darüber hinaus aber mit keinen nennenswerten Neuerungen. Solltet Ihr also auf gänzlich neue Levels oder sonstige frische Features hoffen, seid Ihr gut beraten, Eure Erwartungen zurückschrauben. Dafür stellt sich im Test erfreulicherweise heraus, dass „Returns“ dem Zahn der Zeit spielerisch souverän trotzt. Auch 15 Jahre später bereitet das Dschungel-Abenteuer noch zuverlässigen Spielspaß.

Das Spielprinzip ist flott verinnerlicht. In der Rolle von DK lauft, hüpft, stampft und kraxelt Ihr Euch durch schick in Szene gesetzte 2,5D-Levels. Werdet Ihr zunächst noch handzahm an alle Mechaniken herangeführt, zieht der Schwierigkeitsgrad mit jeder Welt merklich an. Die Neuauflage lässt Euch einen vereinfachten Modus wählen, der seinerzeit mit der 3DS-Version Einzug ins Spiel fand und Euch etwas mehr einstecken lässt. Seid versichert: Eure Lebensballons werdet Ihr trotzdem in aller Regelmäßigkeit platzen sehen.

Dafür sorgen zahlreiche Passagen, die Eure Reflexe herausfordernd auf die Probe stellen. Und auch mit zusätzlichem Herzpolster bedarf es letztlich nur weniger feindlicher Treffer, um das Zeitliche zu segnen.

Kniffliger Affenspaß

Dem Spaß tut das aber über weite Strecken keinen Abbruch. Im Gegenteil: Mit seinem Wust an kreativ gestalteten Levels ermuntert Euch der Titel meist dazu, immer wieder einen neuen Versuch zu starten. Tatsächlich empfand ich den Schwierigkeitsgrad sogar als willkommene Abwechslung zu Nintendos jüngsten Hüpfereien.

Gerade Marios Wunder-Abenteuer ließ mich zuletzt – aller Kreativität zum Trotz – etwas enttäuscht zurück, weil es sich so radikal davor scheut, den Spieler auch mal herauszufordern. Donkey Kong gelingt der Balanceakt auf dem schmalen Grat zwischen Herausforderung und Frust derweil bravourös – von einer kleinen Handvoll lästiger Ausnahmen mal abgesehen.

Über diese lässt sich leicht hinwegblicken, erfreut der Titel doch mit einer Vielzahl toller Spielideen. In einem Level nehmt Ihr es etwa mit einer schießwütigen Piratenbande auf, die Euch von ihrem Schiff aus ins Visier nimmt. Ein anderes Mal jagt Euch eine hochgewachsene Fledermaus durch ihren hauseigenen Höhlenkomplex. Dann schwingt Ihr Euch in bester Tarzan-Manier durch einen Dschungel und na klar: An Bord einer flotten Lore nehmt Ihr natürlich auch regelmäßig Platz.

Jede Welt fokussiert sich dabei genretreu auf ein anderes Setting. Ihr erkundet Wälder, Strände, Minen, Fabriken und auch der obligatorische Vulkan darf nicht fehlen. Jede Welt stellt Euer Können zum Abschluss mit einem fordernden Bosskampf – inklusive cleverer Mechaniken – auf die Probe. Wenn alle Stricke reißen, ruft Ihr einen Freund zur Verstärkung, der im Rahmen des Zwei-Spieler-Modus in die Rolle von Diddy Kong schlüpft.

Darüber hinaus lockt jeder Level mit einer Vielzahl sammelbarer Gegenstände und versteckter Räume – das kurbelt den Wiederspielwert zuverlässig an. Ein einfacher Spieldurchgang beschäftigt Euch so irgendwo zwischen zehn und zwölf Stunden. Wollt Ihr alle Herausforderungen meistern, dürfte die Spielzeit schnell aufs Doppelte klettern.

Visuelle Frischzellenkur

Von gelegentlichen Passagen abgesehen, die Eure Frustresistenz doch mal auf die Probe zu stellen wissen, stieß ich mich eingangs allenfalls an der Steuerung. Eine Kritik, die zweifelsohne unter Geschmackssache fällt – für mein Empfinden steuert sich DK allerdings etwas zu schwammig. Das verhindert gerade zu Beginn das Aufkommen eines schönen Spielflusses, bis die Navigation und sämtliche Aktionsmöglichkeiten verinnerlicht sind.

Um nochmal den naheliegenden Vergleich zum Superklempner anzustellen: An die fabelhafte Steuerung eines Super Mario Bros. Wonder reicht „Returns“ leider nicht ganz heran. Löblich ist allerdings die Integration zweier Steuerungsmöglichkeiten, die einander nicht ausschließen. Ihr steuert Donkey Kong via klassischer Tastensteuerung und löst Aktionen wahlweise via Bewegungssteuerung aus. Letztere empfand ich allerdings als wenig intuitiv.

Auf visueller Ebene gibt es hingegen wenig zu beanstanden. Die HD-Neuauflage macht einen grundsoliden Job, die farbenfrohe Welt gelungen zu modernisieren. Sicherlich merkt man dem Titel hier und da sein Alter an. Generell lockt aber jede Welt mit schicken Schauwerten und verspielten visuellen Ideen – das bereitet Spaß.

Dem Zahn der Zeit getrotzt

Mittlerweile stampft Nintendos Hybridkonsole ihrer unweigerlichen Ablöse durch einen Nachfolger mit großen Schritten entgegen. Auf den letzten Metern versorgt Nintendo die bewährte Konsole aber nochmal mit sinnvollen Neuauflagen beliebter Titel. Auch Donkey Kong Country Returns HD bildet hier keine Ausnahme. Retro Studios’ kreatives Dschungel-Abenteuer begeistert auch 15 Jahre nach Veröffentlichung des Originals noch mit einer hochgradig spaßigen Spielerfahrung, der nur wenige Stolpersteine im Weg stehen. Solltet Ihr „Returns“ bis dato noch nicht gespielt haben, eröffnet sich Euch hier die beste Möglichkeit, diesen zweifellos gelungenen Hüpfspaß in schickem neuen Gewand nachzuholen.

Story Die fiesen Tiki-Taks hypnotisieren die Inselbewohner und stibitzen DKs Bananen. Zweckdienliche und humorvolle Prämisse. Gameplay Ihr lauft, hüpft, stampft und kraxelt durch über 70 kreative Levels, die es durchaus in sich haben. Grafik Eine grundsolide Frischzellenkur modernisiert das hübsche Spiel von 2010 gelungen. Sound Gewohnt tolle Musik sorgt immerzu für eine passende akustische Untermalung des Abenteuers. Sonstiges Der Titel vereint Features aus den Wii- und 3DS-Versionen.

Bildmaterial: Donkey Kong Country Returns HD, Nintendo