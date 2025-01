„Promi-Magnet“ Promise Mascot Agency hat die nächsten Überraschungen parat

2024 machte das verrückte Promise Mascot Agency seinen Siegeszug durch die Liveshows. Das Spiel von Kaizen Game Works war eine der Überraschungen der ID@Xbox Show im April und sorgte später auch bei der Tokyo Game Show für Furore.

Früh im neuen Jahr meldet sich Promise Mascot Agency zurück. Pünktlich zur Abschiedsfeier von Shuhei Yoshida bei Sony Interactive Entertainment vermeldet Kaizen Game Works: Shuhei Yoshida übernimmt eine Rolle in Promise Mascot Agency. Klingt verrückt, aber ist genauso und passt damit bestens zum Spiel.

Shuhei Yoshida ist dabei nur die Spitze einer prominenten Sprecherbesetzung. Das Ensemble wird schon jetzt von Takaya Kuroda, bekannt aus Yakuza: Like a Dragon, und Ayana Shibuya, die Zelda in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sprach, ergänzt. Unterstützt werden sie von „Chainsaw Man“ Eri Saito sowie Swery (Deadly Premonition). Weitere Sprecher sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Game Director Oli Clarke Smith zeigte sich begeistert von der hochkarätigen Besetzung: „Wir können es kaum glauben, dass unser seltsames Spiel eine so starke Besetzung anziehen konnte. Als unser leitender japanischer Lokalisierer, Roppyaku Tsurumi, uns mitteilte, dass Kuroda-san vorgesprochen hatte, sind wir fast durchgedreht.“ Weiter erklärte er, dass die Besetzung die skurrilen Charaktere zum Leben erweckt habe und sie sich nach vier Jahren Entwicklung wie Freunde anfühlen würden.

Yakuza, Yoshida, Shibuya!

Im Spiel übernimmt Takaya Kuroda die Rolle von Michi, einem in Ungnade gefallenen Ex-Yakuza, der in die vergessene und offenbar verfluchte Stadt Kaso-Machi verbannt wurde. Seine Mission: seine Schulden begleichen und die einst berühmte Maskottchen-Agentur der Stadt wieder aufbauen.

Unterstützung erhält er von Pinky☆, seinem chaotischen, aber loyalen Assistenten, gesprochen von Ayana Shibuya. Die Spieler müssen nicht nur skurrile Maskottchen rekrutieren, Verträge aushandeln und ihnen passende Jobs zuweisen, sondern sich auch mit einer rätselhaften Kriminalgeschichte auseinandersetzen. Während Michi versucht, seine eigene Verbannung zu verstehen, wird er in dunkle Verschwörungen und unheimliche Geistererscheinungen verwickelt.

Die prominente Sprecherbesetzung schließt an eine prominente Unterstützung an, die Kaizen Game Works schon zu Beginn präsentiert hatte: Ikumi Nakamura ist auch mit von der Partie. Mit ihrem charmanten Auftritt im Rahmen der E3 2019 zu Ghostwire Tokyo avancierte Ikumi Nakamura schnell zum Branchen-Liebling. Wenig später verließ sie dann Tango Gameworks, um ein eigenes Studio auf die Beine zu stellen. Bei UNSEEN Studios arbeitet sie jetzt an ihrem ersten Spiel: KEMURI. Und nebenbei ein wenig an Promise Mascot Agency.

Promise Mascot Agency wird Anfang 2025 für PC und Konsolen erscheinen. Kaizen Game Works, das 2018 von zwei britischen Branchenveteranen gegründet wurde, möchte mit seinen Spielen neue Wege in der narrativen Gestaltung gehen und den SpielerInnen mehr Einfluss auf die Geschichte ermöglichen.

Der neue Trailer:

