Die Branche „hofft“, dass Grand Theft Auto VI teurer wird, um ein neues Preisniveau zu etablieren

Alles wird ja bekanntlich teurer. Auch Videospiele? Das scheint irgendwie unausweichlich, schließlich hören wir ständig, wie teuer die Entwicklung selbiger geworden sei. Die Branche fiebert deshalb aus unterschiedlichen Gründen Grand Theft Auto VI entgegen.

Ein aktueller Bericht des Analysten Matthew Ball von Epyllion, aus dem VGC zitiert, beschäftigt sich mit der möglichen Preisgestaltung von Grand Theft Auto VI und ihren Auswirkungen auf die gesamte Videospielbranche. Denn wenn ein Spiel an den Preisen drehen kann, ohne dass Fans es in Massen ächten, dann ist es vermutlich am ehesten GTA VI.

In seinem „State of Video Gaming in 2025“-Report beschreibt Ball jedenfalls, dass es innerhalb der Industrie „Hoffnung“ gebe, dass Take-Two den Preis für das Spiel auf bis zu 100 US-Dollar anheben könnte. Die Hoffnung dahinter sei, dass andere Unternehmen diesem Beispiel folgen und dadurch die steigenden Entwicklungskosten auffangen könnten.

Laut dem Bericht könnte Take-Two die enorme Begeisterung um GTA VI nutzen, um einen neuen Standardpreis für Videospiele salonfähig zu machen. Falls das Unternehmen diesen Schritt gehe, könnten andere Publisher nachziehen. Da GTA VI ohnehin außergewöhnlich hohe Verkaufszahlen erreichen werde, sei dies eine Gelegenheit, um ein neues Preisniveau zu testen.

Schon 2020 gehörte Take-Two zu den ersten Publishern, die den Standardpreis für Konsolenspiele von 60 auf 70 US-Dollar anhoben. Aktuell wird erwartet, dass die Standardversion von GTA VI zu einem Preis von 70 US-Dollar angeboten wird. Gleichzeitig ist es aber auch wahrscheinlich, dass auch eine teurere 100-Dollar-Edition erscheint – beispielsweise in Form einer Special Edition, aber nicht als neuer Standardpreis.

Analyst Daniel Ahmad von Niko Partners hält dagegen. Er schildert bei Twitter, er erwarte diese Preissteigerung für GTA VI nicht. Einerseits mit dem Verweis auf die wahrscheinlichen 100-Dollar-Edition, zu der ohnehin sehr viele Fans greifen würden. Andererseits würde Take-Two sich es wahrscheinlich sogar leisten können, eher noch den Preis zu senken. Denn so würden noch mehr SpielerInnen bei GTA Online landen – und dort mutmaßlich am Ende mehr Geld ausgeben.

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games