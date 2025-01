Dragon Quest X Offline erscheint für eine weitere Plattform, enttäuscht aber erneut Fan-Hoffnungen

Falls ihr dringend mal daran erinnert werden möchtet, dass Dragon Quest X nie offiziell lokalisiert wurde respektive im Westen erschienen ist, dann ist heute mal wieder dieser Tag. Square Enix und Entwickler B.B. Studio haben nämlich eine neue Portierung des Spiels angekündigt. Japan-exklusiv, natürlich.

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline sowie die Erweiterung The Sleeping Hero and the Guiding Ally sind heute in Japan für iOS- und Android-Geräte erschienen. Die mobilen Versionen werden zunächst zu einem Einführungspreis angeboten: Das Hauptspiel kostet bis zum 28. Januar nur 1.960 Yen, danach 2.800 Yen, das sind etwa 17 Euro. Die Erweiterung wird für 1.920 Yen erhältlich sein, bevor der Preis auf 2.400 Yen, etwa 15 Euro, steigt.

Ursprünglich wurde Dragon Quest X Offline am 15. September 2022 in Japan für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (via Steam) veröffentlicht. Es handelt sich dabei um eine Offline-Variante des MMORPGs, das 2021 debütierte. Hoffnung auf eine englische Lokalisierung keimte immer mal wieder, beispielsweise beim Start der Asia-Version. Doch die bot dann nur chinesische und koreanische Texte.

Die Offline-Version des ursprünglich als Online-Rollenspiel erschienenen Dragon Quest X bietet eine angepasste Einzelspieler-Erfahrung. Grafik und Spielbalance wurden überarbeitet, um die Geschichte auch ohne Online-Komponente erlebbar zu machen. Fans erkunden die Welt von Astoltia, die aus fünf Kontinenten und mehreren Inseln besteht. Jede Region wird von einem einzigartigen Stamm bewohnt: den tapferen Ogern, den romantischen Wetlingen, den naturverbundenen Elfen, den träumerischen Poppets und den technikaffinen Zwergen.

Die Erweiterung The Sleeping Hero and the Guiding Ally führt SpielerInnen in das neue Land Rendashia. Dort erwarten sie spannende Abenteuer, eine Reise mit einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff und sogar Flüge auf einem Drachen. Ein neuer Trailer zur iOS- und Android-Version ist verfügbar und gewährt weitere Einblicke in die mobile Umsetzung.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest X Offline, Square Enix