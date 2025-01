Bandai Namco enthüllt The Blood of Dawnwalker und verfolgt eine neue Open-World-Idee

Das Entwicklungsstudio Rebel Wolves hat erstmals tiefere Einblicke in ihr kommendes Action-RPG The Blood of Dawnwalker gegeben. Das Spiel entsteht in Zusammenarbeit mit Bandai Namco Entertainment und wird für PlayStation 5, Xbox Series und PCs erscheinen.

Im Rahmen eines Streams präsentierte das Team um Game Director Konrad Tomaszkiewicz, der zuvor als Director an The Witcher 3: Wild Hunt beteiligt war, den ersten Cinematic-Trailer sowie Details zur Welt und den Gameplay-Mechaniken des Titels.

The Blood of Dawnwalker entführt die SpielerInnen demnach in ein alternatives 14. Jahrhundert, in dem Europa von Konflikten und der Pest geprägt ist. Während die Menschheit ums Überleben kämpft, treten Vampire aus den Schatten und stürzen die herrschenden Lords, um ihre Freiheit zurückzuerlangen. Die Geschichte spielt im fiktiven Vale Sangora, einer Region in den Karpaten, wo sich Legenden und Realität vermischen.

Im Mittelpunkt steht Coen, ein junger Mann, der in einen sogenannten Dawnwalker verwandelt wird – ein Wesen, das weder vollständig Mensch noch vollständig Vampir ist. Coen hat 30 Tage und Nächte Zeit, um entweder seine Familie zu retten oder Rache an demjenigen zu nehmen, der für sein Schicksal verantwortlich ist.

„Inspiriert von klassischen RPGs, wollten wir ein Gefühl der Dringlichkeit in ein Open-World-Spiel einbauen“, erklärt Konrad Tomaszkiewicz. Gewiss: Dringlichkeit ist in den meisten Open-World-Spielen ein eher untergeordnetes Thema. Meist streift man Stunden durch die Gebiete – manchmal verliert man dabei auch den roten Faden.

Der narrative Sandkasten

SpielerInnen entscheiden selbst, wie sie diese Zeit in Dawnwalker nutzen, wobei es keine klare Trennung zwischen Haupt- und Nebenquests gibt. „Zeit ist eine Ressource, und mit dem Voranschreiten des Spiels öffnen oder schließen sich mögliche Wege. Es ist nicht möglich, vor Ablauf der 30 Tage alle Geschichten und Geheimnisse zu entdecken, was jeden Spieldurchlauf einzigartig macht. Wir nennen dies den narrativen Sandkasten“, so Tomaszkiewicz.

Die Entscheidungen im Spiel werden durch Coens Zustand als Dawnwalker beeinflusst. Je nach Tageszeit stehen unterschiedliche Fähigkeiten und Handlungsstränge zur Verfügung. Dabei müssen SpielerInnen abwägen, ob sie die Menschheit schützen oder sich vollständig ihren dunklen Kräften hingeben.

Der Cinematic-Trailer gibt zudem einen Einblick in die Vorgeschichte: Zwei Jahre vor den Ereignissen des Spiels wird Coen zusammen mit seiner Schwester Lunka und einer Gruppe von Vampiren, angeführt von Lord Brencis, gezeigt. Diese Ereignisse bilden den Auftakt zu einer Dark-Fantasy-Saga, die auf mehreren Spielen aufbauen soll.

The Blood of Dawnwalker wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt. Bandai Namco übernimmt als Publisher die digitale und physische Veröffentlichung des Spiels. In den kommenden Monaten plant Rebel Wolves, weitere Einblicke in das Gameplay zu geben. Ein tieferer Blick auf die Mechaniken des Spiels soll im Sommer 2025 folgen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves, Bandai Namco