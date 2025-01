Das Retro-RPG Starlight Legacy nimmt euch im Februar mit in das Königreich Evaria

Das von Decafesoft entwickelte und von Eastasiasoft weltweit vertriebene „Retro-JRPG“ Starlight Legacy wird am 5. Februar 2025 für PCs auf Steam erscheinen, wie man bekannt gibt. Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung wurde ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht, der einen detaillierten Einblick in das Spiel bietet.

Starlight Legacy ist inspiriert von den Genreklassikern der 16-Bit-Ära und möchte nostalgischen Pixel-Art-Stil mit modernisierten Gameplay-Mechaniken kombinieren. Die Geschichte folgt drei Protagonisten, die ungewollt in einen verheerenden Konflikt hineingezogen werden. Starlight Legacy bietet deutsche Texte.

Ziel des Spiels ist es, Artefakte zu sammeln, um den verwelkten „Eternity Tree“ zu heilen, der das Königreich Evaria mit lebensspendender Energie versorgt. SpielerInnen können das Königreich dabei frei erkunden und die vier Provinzen in beliebiger Reihenfolge bereisen, wobei Gegner und Bosse an den Fortschritt der SpielerInnen angepasst werden.

Zu den Gameplay-Elementen gehören nahtlose Übergänge zwischen Städten, Dungeons und offenen Feldern ohne Ladezeiten, klassische rundenbasierte Kämpfe und 3D-Flugsequenzen, die ein schnelles Reisen über die Weltkarte ermöglichen. Das Spiel bietet außerdem eine nicht-lineare Geschichte, in der SpielerInnen ihre Reise frei gestalten können, und welche dazu einladen soll, Geheimnisse zu entdecken und mit den Bewohnern des Königreichs zu interagieren.

Die Handlung von Starlight Legacy spielt in einer post-mittelalterlichen Fantasy-Welt. Jahrzehntelanger Frieden wurde durch das Verbot der Magieausbildung gestört, was zur Entstehung einer Separatistenbewegung führte, die die Sky-Provinz vom Königreich Evaria abspalten möchte. Die beiden Krieger Ignus und Teryl begeben sich eigentlich auf eine Mission, um ein Schwert an den König zu überbringen. Doch ein Angriff lässt den „Eternity Tree“ verdorren und bringt das gesamte Königreich in Gefahr. Es liegt nun an ihnen, die mächtigen Relikte zu finden, um den Baum zu retten und die Balance des Königreichs wiederherzustellen.

Eine Demo zu Starlight Legacy ist nach wie vor bei Steam verfügbar. Dort könnt ihr das Spiel jetzt auf eure Wunschlisten setzen. Die Veröffentlichung ist am 5. Februar zu 16,99 Euro geplant, wobei es einen 10-Prozent-Rabatt zum Launch gibt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Starlight Legacy, Decafesoft, Eastasiasoft