Neuer Trailer gibt endlich neue Einblicke zum Gameplay des mutigen, neuen Rune Factory

Gestern erst hat Marvelous bekannt gegeben, dass Rune Factory: Guardians of Azuma am 30. Mai 2025 weltweit für Nintendo Switch und PC via Steam erscheinen wird. Heute lieferte man einen neuen Trailer nach, der endlich ausgiebige, neue Einblicke in das Spiel gibt.

Der neuste Ableger der beliebten Action-RPG- und Lebenssimulation-Reihe entführt „Rune Factory“-Fans in das östliche Land Azuma, das von japanisch inspirierten Landschaften geprägt ist. Das Spiel möchte der Reihe eine mutige, neue Richtung führen.

Ein neuer Trailer zeigt neue Gameplay-Einblicke in das Kampfsystem, das Beziehungssystem sowie das Leben in den saisonal gestalteten Dörfern von Azuma. Zusätzlich hat Marvelous Europe einen Livestream für den 22. Januar um 17:00 Uhr angekündigt, in dem weitere Details enthüllt werden. Er wird auf dem Youtube-Kanal von Marvelous zugänglich sein.

Das Gameplay kombiniert bekannte Elemente der „Rune Factory“-Reihe mit neuen Mechaniken. Neben Landwirtschaft und Kampf steht der Aufbau von Dörfern im Mittelpunkt. Gebäude müssen strategisch platziert werden, um Menschen zur Rückkehr zu bewegen. Neben der Erkundung und dem Wiederaufbau können SpielerInnen auch Beziehungen zu den Bewohnern von Azuma aufbauen, sie in Kämpfen rekrutieren oder romantische Verbindungen eingehen.

Neben der Standardversion wird auch eine „Earth Dancer Edition“ angeboten, die exklusive Inhalte wie eine Soundtrack-CD, ein Artbook, einen Faltfächer, DLC-Pakete und einen Plüschanhänger von Woolby umfasst. Diese Limited Edition und die Standardversion könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous