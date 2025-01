Im Test! Honkai: Star Rail – „Lobgesang auf die Ära Nova“ ist ein vielversprechender Auftakt

Titel Honkai: Star Rail – Lobgesang auf die Ära Nova 15. Januar 2025 Hoyoverse 15. Januar 2025 Hoyoverse 15. Januar 2025 Hoyoverse System PlayStation 5, Mobile, PC Getestet für PC Entwickler Hoyoverse Genres RPG Texte

Vertonung

Schon seit der Veröffentlichung von Honkai: Star Rail spiele ich das galaktische Abenteuer und bin bei jedem Update direkt mit dabei. Deswegen war ich sehr darüber erfreut, dass wir bei JPGAMES nun die Gelegenheit bekommen haben, das neue Update 3.0 „Lobgesang auf die Ära Nova“ bereits eher erleben zu dürfen.

Nach Penacony geht es in der Geschichte nun nach Amphoreus und darauf war ich sehr gespannt. Schließlich ist dies ein Ort, der bisher nur selten im Spiel diskutiert wurde und über den man, abgesehen von dem bisher gezeigten Marketing-Material, nichts gesehen hat. Doch natürlich frage ich mich als großer Fan umso mehr – kocht Hoyoverse uns hier ein leckeres Buffet oder eher eine lauwarme Suppe? Hier ist unser erster Eindruck über das große Update 3.0 von Honkai: Star Rail!

Auf nach Amphoreus!

Kurz zum Spiel selbst, falls ihr bisher wenig Kontakt mit Honkai: Star Rail hattet. Honkai: Star Rail ist ein rundenbasiertes Weltraumfantasie-RPG von Hoyoverse, welches auf PCs, PlayStation 5 und iOS sowie Android-Plattformen verfügbar ist. Regelmäßig gibt es Updates mit neuen Inhalten, Charakteren und Events. Der Titel ist mit komplett deutschen Texten verfügbar, was in der „Branche“ tatsächlich noch immer keine Norm ist. M

it dem Update 3.0 läutet Honkai: Star Rail nicht nur eine neue Versions-Zahl ein, sondern auch den bisher größten Story-Arc im Spiel. Zusätzlich gibt es neue Funktionen oder Änderungen an bisherigen Elementen, um das Spielerlebnis zugänglicher und somit auch spaßiger zu machen.

Nachdem man mit seinem Trailblazer die Abenteuer in Penacony absolviert hat, gibt es diverse Pläne, wohin die Reise mit dem Astralexpress als Nächstes gehen soll. Aufgrund der Bitte von Schwarzer Schwan, einem temporären Passagier auf dem intergalaktischen Zug, landet die Entscheidung letztendlich auf Amphoreus. Das Wissen über diesen Ort hält sich jedoch in Grenzen, da selbst in der Vergangenheit der Express scheinbar nie dort Halt machte und selbst die Äonen dort unbekannt sind. Wie sich herausstellt, wissen die Bewohner auch nichts von den Welten hinter dem Himmel. Dies stellt die Crew des Astralexpresses bereits auf eine harte Probe, denn wie sich herausstellt, soll dies auch so bleiben.

Es wäre langweilig, wenn alles glatt laufen würde, und die Ereignisse überschlagen sich ziemlich schnell. Ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber der Teil der Crew, welcher es auf den Planeten schafft, gerät schnell in einen Konflikt, welcher das Schicksal von Amphoreus entscheiden wird. Nachdem Dan Hang und Trailblazer auf Phainon treffen, werden sie schnell in den Kampf zwischen den Erben von Chrysos und den Titans verwickelt.

Angriff auf Titans?

Dabei wird schnell klar, worum es oberflächlich in den kommenden Updates und im Verlauf der Story wohl gehen wird. Um Amphoreus vor dem sicheren Untergang zu bewahren, müssen die Titans besiegt und deren Kernflammen aufgenommen werden. Im Update 3.0 steht da vor allem Nikador, der Titan des Zwists, im Mittelpunkt. Außerdem muss Okhema, die einzig verbliebene Ruhestätte der Menschheit auf Amphoreus, geschützt werden.

Man merkt bei Update 3.0 ein wenig, dass man hier sorgfältig eine komplett neue Welt und deren Geschichte aufbauen möchte. Das finde ich eigentlich ganz gut, denn lieber nimmt man sich hier die Zeit, das doch recht imposante Pack an Hintergrundgeschichte zu erzählen, anstatt euch einfach schnell durch die Gegend zu jagen.

Im Vergleich zu Penacony zum Beispiel startet der neue Abschnitt nicht ganz so ungewöhnlich und einzigartig, fühlt sich aber sehr „typisch“ wie ein RPG an. Das klingt nun etwas negativ, ist es aber keinesfalls! Die Geschichte in Amphoreus startet spannend, nimmt aber zusätzlich noch an Fahrt auf. Und das Ende ließ mich besonders gebannt zurück. Doch dazu verrate ich natürlich nichts.

Die Umgebung von Amphoreus hebt sich visuell sehr schön von den bisherigen Gegenden ab. Offensichtlich ist nicht nur die Geschichte, sondern auch die Umgebung visuell vom alten Griechenland inspiriert. Ihr durchlauft alte Ruinen, eine wunderschöne Stadt und riesige Badehäuser. Letztere sind nicht nur zum Waschen da, sondern stellen einen Ort der Gemeinschaft dar und sind quasi der Mittelpunkt der Gesellschaft. Hier hat Hoyoverse auch die Möglichkeit gegeben durch sanftes Wasser zu laufen – und dem Spiel eine schicke Wasserphysik spendiert. Zumindest fiel mir bisher kein Ort auf, an dem diese Physik zum Einsatz kam.

Neue spielbare Charaktere

Im Update 3.0 liefert euch Hoyoverse, wie bisher fast immer, zwei neue Charaktere. Diese könnt ihr über die Warp-Beschwörungen erhalten. Nutzt dafür die von euch gesammelten Stellar Jade, Star-Rail-Sonderpässe oder lasst eure echte Geldbörse sprechen. Der erste sogenannte neue Banner kann euch dabei die Große Herta bescheren. Die „wahre“ Form von Herta, welche uns am Ende von Patch 2.7 angeteasert wurde. Im Pfad der Gelehrsamkeit und mit dem Eis-Element glänzt die Große Herta vor allem im Kampf gegen mehrere Feinde.

Das Besondere hier ist ihr Talent. Dieses belegt Gegner mit der Stapelung „Interpretation“. Zu Beginn eines Kampfes werden 25 Stapelungen davon zufällig auf Feinde verteilt, wobei stärkere Gegner einen Vorrang haben. Mehr Stapelungen können dem Feind durch Angriffe zugefügt werden. Ihre Fähigkeit hat zwei Varianten. Im normalen Zustand greift Große Herta an und fügt dem Feind, sowie umliegenden Einheiten, Schaden zu. Die verstärkte Variante der Fähigkeit macht genau dies mit etwas mehr Wumms, Große Herta schießt aber dann effektvoll mit einem weiteren Angriff hinterher.

Dabei habe ich im Test gemerkt, dass Große Herta perfekt mit Jade harmonisiert. Also falls ihr die Führungskraft der IFK besitzt, solltet ihr die beiden definitiv zusammenfügen. Denn durch die vielen Angriffe auf zahlreiche Gegner kann das Talent von Jade sehr schnell aktiviert werden. Doch nicht nur im Kampf macht sich die Große Herta nützlich. Mit ihr sind die Zeiten der Suche nach Kisten vorbei. Ihre Technik, welche ihr beim Erkunden einsetzen könnt, markiert euch gewöhnliche Schätze auf der Karte. Außerdem fügt die Technik zu Beginn jeder Kampfwelle in der Universum-Simulation und in Divergentes Universum den Gegnern „Tatsächlichen Schaden“ zu. Das heißt also, ihr könnt mit Große Herta beide Modi deutlich leichter absolvieren!

Die Schneiderin der Romantik

Wenn der Warp-Banner für die Große Herta endet, beginnt der Zeitraum für die mögliche Beschwörung von Aglea. Auch Aglea konnte ich im Laufe des vorzeitigen Zugriffes ausprobieren. Das Besondere an diesem neuen Charakter ist der neue Pfad, welcher seinen Einzug im Update 3.0 von Honkai: Star Rail findet. Mit dem neuen Pfad des Gedenkens kann Aglea ihren Memogeist „Kleidermacherin“ im Kampf beschwören. Dieser Memogeist agiert als eigener Charakter im Ablauf der Charaktere und Gegner, greift somit selbstständig in gewissen Abständen an. Dabei verbraucht die Kleidermacherin jedoch immer ein wenig LP, welche durch die Fähigkeit von Aglea wieder aufgefüllt werden können.

Während Aglea alleine stark ist, so wird sie jedoch nach Beschwörung ihres Memogeists und Aktivieren ihres Ultimate erst zum richtigen Powerhouse. Nun ist ihr normaler Angriff verstärkt und sie greift gemeinsam mit der Kleidermacherin an. Als Teil des Blitz-Elementes sollten sich also Feinde mit einer Schwäche dafür in Acht nehmen. Durch ihr Talent verursacht Aglea außerdem, solange die Kleidermacherin auf dem Feld ist, mit ihren Angriffen den Effekt „Nahtstich“. Feinde mit diesem Effekt erhalten nach jedem Angriff zusätzlichen Blitz-Schaden.

Aglea konnte ich im vorzeitigen Zugriff leider nur kurz ausprobieren, aber sie hat mich bereits sehr überzeugt. Ihre Animationen sind sehr schön und ihr Spielstil bringt frischen Wind. Glücklicherweise habe ich im Patch 2.7 den Charakter Sonntag ziehen können, da dieser Aglea einen großen Stärke-Boost gibt. Generell wird er sehr wahrscheinlich sehr hilfreich sein, um Charaktere vom Pfad des Gedenkens zu pushen. Falls ihr ihn nicht habt, empfehle ich sehr, ihn bei einem möglichen Rerun zu erhalten!

Aller guten Dinge sind drei – auch bei Honkai: Star Rail

Ich erwähnte, dass mit dem Update 3.0 zwei neue Charaktere dem Spiel hinzugefügt werden. Das stimmt so nicht ganz, denn eigentlich werden zwei neue Figuren per Warp-Beschwörung hinzugefügt. Mit dem Charakter Trailblazer (Das Gedenken) erhalten alle SpielerInnen im Laufe des Updates nämlich den dritten neuen Charakter! Dies stellt einen neuen Pfad für die Hauptfigur dar, welchen der Trailblazer gemeinsam mit Memi beschreitet. Bei Memi handelt es sich um ein mysteriöses Wesen, dessen Herkunft bisher ein Rätsel ist. Auf den neuen Pfad könnt ihr nach dem Freischalten jederzeit wechseln, auch die alten Pfade könnt ihr natürlich jederzeit wieder auswählen. Dabei wird die Ausrüstung jeweils pro Pfad gespeichert.

Im Kampf ist Trailblazer gemeinsam mit Memi, welche hier dann ebenfalls als Memogeist agiert, eher als unterstützender Charakter tätig. Mit Memi ist es möglich andere Verbündete eher agieren zu lassen und sie mit „Memis Unterstützung“ zu verstärken. Dies bedeutet: Immer, wenn der oder die Verbündete angreift, wird zusätzlich „Tatsächlicher Schaden“ verursacht. Hierbei handelt es sich um einen elementlosen Schaden, der durch Effekte nicht beeinflusst wird. Es ist nicht ganz ungleich dem Effekt des Super-Bruchs, welcher ebenfalls zusätzlichen Schaden nach Angriffen zufügt. Die genauen Details unterscheiden sich aber.

Somit ist der neue Pfad vom Trailblazer eine tolle neue Support-Möglichkeit für zahlreiche Charaktere. Denn zusätzlicher Schaden, sowie ein vorgezogener Angriff, sind zwei Möglichkeiten um Kämpfe schneller zu beenden. Und da ihr im Laufe der 3.x-Update-Reihe die Eidola des Trailblazer (Das Gedenken) nach und nach freischalten könnt, bekommt ihr hier einen mächtigen Support-Charakter – komplett gratis!

Neuerungen zur besseren Spielbarkeit

Eine wirklich tolle Neuerung ist der Verbesserungsguide. Dieser unterstützt euch dabei, die von euch erhaltenen Charaktere gezielter zu verbessern. Dabei gibt es Vorschläge, welche Lichtkegel für die Figur oft verwendet werden, welche Relikte theoretisch am besten passen und welche Spuren ihr zuerst aufleveln solltet. Bei den Relikten wird euch mithilfe einer Wertung ebenfalls angegeben, wie gut die Werte der Relikte sind. Ein Referenzplan lässt euch automatisch die am besten passenden Relikte ausrüsten. Dort könnt ihr unterscheiden zwischen der Empfehlung, welche euch Hoyoverse im Spiel gibt oder welche Relikte von der Community häufig verwendet werden. Auch einen komplett eigenen Plan könnt ihr hier festlegen.

Ein Kritikpunkt der Community ist oft das Problem der zufälligen Verteilung von Attributspunkten. Mit dem Update 3.0 von Honkai: Star Rail ist dies keine Sache der Vergangenheit, aber es gibt neue Möglichkeiten um künftig gezielter vorgehen zu können. Bisher konntet ihr bei Relikten für Körper und Füße mit der modifizierten Synthese nur die Hauptattribute auswählen, wenn ihr Selbstformendes Harz zur Verfügung habt.

Mit dem neuen Gegenstand Gewünschtes Harz könnt ihr nun bis zu zwei Nebenattribute auswählen. Wollt ihr also als Hauptattribut Krit-Rate und in den Nebenattributen mehr Angriff und Krit-Schaden, könnt ihr dies künftig direkt so auswählen. Die restlichen beiden Attribute sind noch immer dem Zufall überlassen, aber hiermit kann man schon deutlich gezielter an Ausrüstung kommen als bisher.

Doch als Honkai-Star-Rail-SpielerIn kennt man dann das Problem, dass die Verteilung der Erhöhungen der Nebenattribute beim Aufleveln der Relikte nicht immer in die Richtung geht, wie man es sich gewünscht hat. Mit dem neuen Item „Variabler Würfel“ könnt ihr die Verteilung der erhöhten Attribute neu würfeln. Es ging alles in Verteidigung anstatt Geschwindigkeit? Würfelt neu und im besten Falle landen die Erhöhungen nun genau da, wo ihr es braucht. Es ist noch immer Glückssache – aber immerhin haben SpielerInnen nun die Möglichkeit der Neuverteilung und müssen nicht komplett neue Relikte farmen.

Weitere Verbesserungen und neue Puzzles

Apropos Farmen: Die maximale Trailblaze-Kraft wurde nun auf 300 erhöht. Somit ist dies das maximale Limit, welches durch automatisches Ansammeln der Kraft in den „normalen“ Speicher passt. Überschüssige Energie wandert weiterhin in die Trailblaze-Kraftreserve. Außerdem wird das Immersator-Limit auf 12 erhöht. Und um kurz auf die Relikte zurückzukommen: Ihr könnt nun auch bereits verstärkte Relikte verwerten und erhaltet Ressourcen dafür zurück. Bisher konntet ihr diese nur zum Aufleveln anderer Relikte nutzen, was aber dann am Ende irgendwo das Auswahlmenü der Relikte unnötig aufgebläht hat.

Die neue Fähigkeit von Herta ist es, euch gewöhnliche Schätze anzuzeigen. Neue Gegenstände, welche in jeder Welt durch diverse Bedingungen erhalten werden können, zeigen euch ebenfalls gewöhnliche Schätze auf der Karte an. Wer übrigens bisher Penacony nicht abgeschlossen hat, aber gern direkt nach Amphoreus reisen möchte, kann dies mit einem früheren Zugang machen.

Ich würde das persönlich nicht empfehlen, da ihr ja dann auch einiges an Story überspringt, aber immerhin gibt es die Möglichkeit und ihr könnt somit dann bereits Gegenstände zur Verbesserung von neuen Charakteren sammeln. Apropos neue Charaktere: Damit ihr höhere Chancen habt sie zu beschwören, gibt es auch wieder zahlreiche Gratis-Beschwörungen und ein neues Gratis-Outfit für 7. März!

Abgesehen von diesen Quality-of-Life-Verbesserungen gibt es außerdem im neuen Gebiet zahlreiche neue Puzzles, welche von euch gelöst werden wollen. Diese sind abwechslungsreich und reichen von spannend zu … nicht ganz so spannend. In einem Rätsel müsst ihr in einer 2D-Gegend das Ziel erreichen, es wird aber euer „Vergangenheits“-Ich nach mehreren Schritten erscheinen. Berührt ihr es, ist das Rätsel vorbei.

Der Clou ist, es läuft genau eure Schritte ab und ihr müsst es somit auf einen Knopf lotsen, der euch dann den Weg zum Ziel freimacht. Das ist ganz schön knifflig und spannend. Nicht so spannend ist das Geschicklichkeitsrätsel rund um Bartholos, hier muss nur eine Taste gedrückt und im richtigen Moment kurz losgelassen werden. Dennoch lustig dargestellt. Die anderen Rätsel möchte ich euch nicht vorwegnehmen und wünsche viel Spaß beim Erkunden!

Ein vielversprechender Auftakt

Das Update 3.0 von Honkai: Star Rail, „Lobgesang auf die Ära Nova“, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Die Neuerungen sind sinnvoll und helfen neuen SpielerInnen besser reinzufinden. Amphoreus ist ein vielversprechender Planet mit spannenden Charakteren und einer hübschen Optik. Mit den beiden neuen Charakteren startet man mit einer Wucht in den neuen Patch. Nun bleibt nur zu hoffen, dass man das Momentum aufrechterhalten kann. Denn in der Vergangenheit gab es das ein oder andere Update, welches nicht unbedingt an den Stuhl fesselte – insbesondere auf Xianzhou Luofu. Aber wenn ich richtig liege mit meinen Theorien und Vermutungen, dann erwarten uns in den kommenden Monaten spannende Geschichten und Enthüllungen. Ich freue mich drauf.

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo

Wichtiger Hinweis: Die Spielerfahrung basiert auf dem, was auf einem speziellen Medien-Server für den früheren Zugriff spielbar war. Die finale Version kann von den gespielten Inhalten und gezeigten Bildern abweichen.