Das neue „Rune Factory“ erscheint im Mai und will die Marke in eine kühne, neue Richtung führen

Marvelous hat den konkreten Termin zur Veröffentlichung von Rune Factory: Guardians of Azuma im Westen bekannt gegeben. Der neueste Ableger der beliebten Serie erscheint am 30. Mai 2025 für Nintendo Switch und PCs via Steam.

Ursprünglich unter dem Arbeitstitel „Project Dragon“ angekündigt, wurde der Titel im Rahmen einer Partner-Showcase von Nintendo im August 2024 offiziell enthüllt. Anders als das parallel entwickelte Rune Factory 6, das den „Westen“ repräsentieren soll, führt Guardians of Azuma die Fans in den „Osten“ – in das von japanischer Kultur inspirierte Land Azuma.

Marvelous beschreibt Guardians of Azuma als eine „mutige Neuausrichtung“ der Marke, die bekannte Gameplay-Elemente mit frischen Ideen verbindet. SpielerInnen übernehmen die Rolle von Subaru oder Kaguya, zwei Protagonisten, deren Schicksale durch geheimnisvolle Kräfte miteinander verbunden sind. Als sogenannte Erdtänzer nutzen sie die Kraft des Tanzes, um die Welt um sie herum zu heilen und mit der Natur zu interagieren.

Das Gameplay kombiniert die klassischen Elemente aus Rollenspiel und Lebenssimulation, für welche die Serie bekannt ist, mit neuen Funktionen wie der Möglichkeit, ganze Dörfer wiederaufzubauen und göttliche Wesen zu erwecken, um das Land zu revitalisieren. Neben dem Wiederaufbau von Dörfern gibt es auch die klassischen „Rune Factory“-Elemente wie Monsterkämpfe, das Bewirtschaften von Feldern und die Möglichkeit, romantische Beziehungen einzugehen.

Neben der Standardversion wird auch eine „Earth Dancer Edition“ angeboten, die exklusive Inhalte wie eine Soundtrack-CD, ein Artbook, einen Faltfächer, DLC-Pakete und einen Plüschanhänger von Woolby umfasst. Diese Limited Edition und die Standardversion könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Fans können sich außerdem auf weitere Enthüllungen in der kommenden Ausgabe von Weekly Famitsu freuen, darunter ein 16-seitiger Beitrag mit Informationen zur Handlung, den Charakteren und einem Interview mit Game Director Shiro Maekawa.

via Gematsu, Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous