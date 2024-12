Das war … Kalenderwoche 49/2024

Die Game Awards werfen ihre Schatten voraus und eine Studie gab Anlass zu Diskussionen. Danach könnt ihr euch wie immer durch unsere Trailer-Auswahl wühlen, zudem findet ihr am Schluss drei neue Reviews und ein Gewinnspiel. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

So langsam startet der Countdown zu The Game Awards 2024. Die Show nächste Woche könnte dabei groß werden, es gibt aktuelle Spekulationen und Andeutungen. Was Sache ist, sehen wir dann in der Nacht auf Freitag.

Für Aufsehen gesorgt hat eine neue Studie. Die Haupterkenntnis: Gamer verbringen mehr Zeit mit Videospiel-Videos, als selbst zu zocken. Gehört ihr auch zu dieser Gruppe?

Eine Neuankündigung der letzten Tage war die Fortsetzung Moonlighter 2: The Endless Vault (PS5, Xbox Series, PC). Ebenfalls neu ist das rundenbasierte Teenage Mutant Ninja Turtles: Tactical Takedown (PC). Inzwischen erhältlich sind das Sakaguchi-Projekt Fantasian Neo Dimension (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) und das Free-to-play-Spiel Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil).

Bandai Namco hat Bleach: Rebirth of Souls (PS4, PS5, Xbox Series, PC) auf den 21. März datiert. Einen Monat später erwartet uns das neue Projekt des Danganronpa-Schöpfers The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC). Auf Anfang Februar vorverlegt hat man Kingdom Come: Deliverance II (PS5, Xbox Series, PC), eine Woche weniger lang warten ist angesagt. Den China-Termin gibt es vorerst für Where Winds Meet (PS5, PC, Mobil). Auch der Januar füllt sich weiter, hier könnt ihr euch frisch Eternal Strands (PS5, Xbox Series, PC) (Link) und Blade Chimera (Switch, PC) (Link) in die Agenda schreiben. Der aktuelle Trailer zum Open-World-RPG Ananta (PS5, PC, Mobil) hat sich einige GTA-Anleihen erlaubt. Des Weiteren zeigte Konami das Opening zum zweiten Teil aus Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

Der nächste Charakter-Trailer aus Tales of Graces f Remastered (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) hatte Sophie zum Thema, während Crimson Desert (PS5, Xbox Series, PC) mit einem Bosskampf anheizte. Viel Gameplay-Material konntet ihr aus Yooka-Replaylee (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) unter die Lupe nehmen. Das von türkischer Kultur inspirierte The Legend of Baboo (Xbox One, Xbox Series, PC) präsentierte einige Gameplay-Elemente. Zu The Great Villainess: Strategy of Lily (PC) könnt ihr ab sofort eine Demo ausprobieren. Taktik-Gameplay mit japanischer Mythologie verbindet Shadow of the Road (PC). Gleich zum Start ins neue Jahr dürft ihr in Sea Fantasy (PC) die Angel auswerfen. Während BOKURA eine PlayStation-Umsetzung erhält, hat das Sequel BOKURA: planet (PC) ebenfalls schon seinen Termin.

Wie das spezielle Tabletop-RPG-Gameplay von Marisa of Liartop Mountain (PC) funktioniert, könnt ihr selbst ausprobieren. Ebenfalls für Konsolen erscheint Cattle Country (PS5, Switch, PC) und Wildkeepers Rising (PC) lädt zu einem ersten Playtest ein. Nächste Woche stehen in The King of Fighters XV (PS4, PS5, Xbox Series, PC) die nächsten beiden DLC-Kämpfer an. Schon bald könnt ihr ins nächste große Update von Zenless Zone Zero (PS5, PC, Mobil) eintauchen, daneben geht Foamstars (PS4, PS5) in die letzte Saison. Auf 30 Jahre PlayStation hat Sony zurückgeblickt. Das originale Final Fantasy VII hat außerdem ein weiteres kleines Geheimnis preisgegeben.

Damit sind wir bei den drei neuen Reviews von JPGAMES angelangt. Mit einzigartiger Optik und klassischem JRPG-Gefühl konnte uns Fantasian Neo Dimension (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) überzeugen. Sakaguchis Handschrift ist klar zu erkennen und Uematsu hat seine Musik beigesteuert. Auf eine offene Welt und viel Mode setzt Infinity Nikki (PS5, PC, Mobil) (zum Testbericht). Der Spielfortschritt wird zwar künstlich verlangsamt, aber der Collectathon vermag zu unterhalten. Eine überschaubare Spielzeit und atmosphärische Stimmung bietet Neva (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Audiovisuell atemberaubend und perfekt für zwei gemütliche Abende.

Ein attraktives Gewinnspiel haben wir ebenfalls noch für euch. Zusammen mit Nintendo verlosen wir eine Nintendo Switch Lite – Hyrule Edition und legen noch Zelda: Echoes of Wisdom sowie einen Schlüsselanhänger und Sticker drauf. Und der zweite Preis ist eine Doppelpack-Edition aus Pokémon Karmesin und Purpur. Nicht schlecht, oder? Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!