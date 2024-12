Der Hype-Train rollt an: The Game Awards sollen „sehr groß“ werden und darüber spekulieren Fans

Die Verleihung von The Game Awards 2024 stehen vor der Tür. Am 12. Dezember lädt Geoff Keighley einmal mehr zu der inzwischen reichweitenstärksten, aber auch stets kontroversen Mega-Veranstaltung ein.

Normalerweise heizt Keighley persönlich die Fans in den Tagen vor der Show ein und das wird uns in den nächsten Tagen gewiss auch noch erwarten. Dass Journalisten sich vor der Show in der Form äußern, wie es Andy Robinson von VGC jetzt getan hat, ist eher unüblich.

„Ich erwarte SEHR große Game Awards in der kommenden Woche. Fire up the hype train“, kommentierte Andy Robinson bei Twitter. Auf Nachfrage, ob dies ein Hinweis oder eine Vermutung sei, antwortete er: „Auf jeden Fall keine Vermutung.“ Zu bedenken trotzdem: Wenn VGC genug Informationen für einen Artikel hätte, wäre man um selbigen wohl auch nicht verlegen.

Na klar, Fans sind trotzdem aus dem Häuschen und spekulieren kräftig. Ein neues FromSoftware-Spiel, ein neuer Auftritt von Grand Theft Auto VI – und natürlich auch Hollow Knight: Silksong zählen zu heißen Tipps. Dass Nintendo eher zu den seltenen Gästen bei Keighley gehört, stört Fans nicht: Metroid Prime 4: Beyond könnte doch wiederzusehen sein. Oder gleich der Switch-Nachfolger? Sehr, sehr unwahrscheinlich.

Ebenfalls Teil der Spekulationen und ein bisschen wahrscheinlicher: Resident Evil 9, zu dem es schon monatelang Gerüchte gibt. Auch Auftritte bereits angekündigter, nahender Veröffentlichungen sind wahrscheinlich: Assassin’s Creed Shadows, Death Stranding 2, Avowed oder Metal Gear Solid Delta.

Gleichwohl: Das wären natürlich nicht die Auftritte, für welche die meisten Fans eine „sehr große“ Show ausrufen würden. Da müsste es schon ein bisschen mehr kribbeln: Der dritte Teil der Remake-Trilogie oder eine Rückkehr von Kingdom Hearts 4? Was meint ihr? Die Show beginnt am 13. Dezember um 1:30 Uhr deutscher Zeit.

Bildmaterial: The Game Awards 2021