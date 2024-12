Shadow of the Road zeigt Gameplay zur Mischung aus Steampunk, SRPG und japanischer Mythologie

Publisher Owlcat Games und Entwickler Another Angle Games haben einen neuen Trailer zu ihrem taktischen RPG Shadow of the Road veröffentlicht. Der Titel spielt in einer alternativen Version Japans zur Zeit des Boshin-Krieges im Jahr 1868 und kombiniert japanische Mythologie mit Steampunk-Elementen.

Im Zentrum sollen dabei eine spannende Geschichte, taktisch anspruchsvolle rundenbasierte Kämpfe und Entscheidungen stehen, die den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen.

SpielerInnen übernehmen die Kontrolle über eine Gruppe von Abenteurern, darunter die beiden Rônin Satoru und Akira, die von einem Spionagemeister der Tokugawa angeheuert werden, um einen Jungen mit mysteriösen, unkontrollierbaren Kräften zu beschützen.

Die komplexe Handlung soll sich durch die individuellen Entscheidungen der SpielerInnen entwickeln, die nicht nur die Beziehungen innerhalb der Gruppe, sondern auch den Ausgang des Krieges beeinflussen können. Die Spielwelt verbindet dabei traditionelle japanische Schauplätze mit Elementen wie magischen Yokai und tödlicher Steampunk-Technologie.

Das rundenbasierte Kampfsystem von Shadow of the Road soll strategische Tiefe bieten. Jedes Teammitglied bringt eigene Fähigkeiten, Motivationen und Ziele mit, die auch die Dynamik auf dem Schlachtfeld beeinflussen. SpielerInnen müssen diese Zusammenhänge meistern und ihre Truppe taktisch klug einsetzen, um die Herausforderungen des Spiels zu bewältigen.

Der neue Trailer zeigt dabei nicht nur die weitläufige gestalteten Karten, sondern gibt auch Einblicke in das Dialogsystem und die rundenbasierten Kämpfe. Shadow of the Road wird derzeit für PCs entwickelt, ein genauer Veröffentlichungstermin ist jedoch noch nicht bekannt.

Der neue Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Shadow of the Road, Owlcat, Another Angle Games