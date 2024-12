Das imposante Where Winds Meet hat einen Termin, aber es gibt leider einen Haken

Das bildgewaltige und bei der State of Play im Mai pompös wieder vorgestellte Wuxia-Abenteuer Where Winds Meet von Everstone Studio hat ein Veröffentlichungsdatum: Die PC-Version erscheint am 27. Dezember 2024, wie das Studio ankündigte.

Allein, der Termin gilt bislang nur für China. Kurz darauf, rund um das chinesische Neujahrsfest am 29. Januar 2025, folgen die iOS- und Android-Versionen. Diese sind, im Gegensatz zur PS5- und PC-Version, noch nicht für den Westen angekündigt. Möglicherweise gibt es mehr zur Veröffentlichung im Westen, wenn auch die PS5-Version bereit ist.

Eine Reise durch eine turbulente Ära der chinesischen Geschichte

Where Winds Meet entführt SpielerInnen in die letzten Tage der Zehn Königreiche und den Beginn der Nördlichen Song-Dynastie, einer Zeit des politischen Wandels und der kriegerischen Konflikte. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Schwertkämpfers, der vor schweren Entscheidungen steht: Soll er seinem Ehrenkodex treu bleiben, für Gerechtigkeit kämpfen oder den Frieden wahren, auch wenn dies das Ende seiner Gemeinschaft bedeuten könnte?

Die offene Spielwelt will dabei nicht nur Kämpfe bieten, sondern auch vielfältige Möglichkeiten, die eigene Rolle zu definieren. So können SpielerInnen etwa als Arzt Leben retten, als Händler Reichtum anhäufen oder die Straßen der antiken Stadt Kaifeng als Reisender erkunden. Ein dynamisches Sandbox-System erlaubt es, die Welt nach eigenen Vorstellungen zu gestalten und sich in die lebendige Geschichte einzubringen.

Kampfsystem und Wuxia-Kultur

Das Kampfsystem von Where Winds Meet ist stark von der Wuxia-Kultur inspiriert und kombiniert schnelle Kampfkunst mit strategischen Elementen. SpielerInnen können Fähigkeiten wie Wandlaufen, Wasserlaufen oder Tai-Chi-Techniken einsetzen, um gegnerische Angriffe umzuleiten. Diese Freiheit erlaubt es, den eigenen Kampfstil zu entwickeln und eine individuelle Legende zu schreiben.

Erstmals vorgestellt wurde Where Winds Meet auf der Gamescom 2022, wo es mit seiner beeindruckenden Grafik und dem tiefgründigen Gameplay für Aufsehen sorgte. Bereits im Zuge der Gamescom 2023 hatten wir Gelegenheit, einen ersten Blick auf das Spiel zu werfen, und waren vor allem vom Kampfsystem und der detaillierten Welt begeistert.

Im April gab es bereits einen ersten westlichen Beta-Test für PC-Spielende, allerdings nur in Nordamerika. Mit der geplanten Veröffentlichung in China und den Plänen für eine globale Veröffentlichung könnte Where Winds Meet eines der großen Highlights der kommenden Jahre werden.

Ein neuer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio