Im Test! Fantasian Neo Dimension bietet feinste, klassische RPG-Kost mit einzigartiger Optik

FANTASIAN Neo Dimension 05. Dezember 2024 Square Enix System PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PCs Getestet für Nintendo Switch Entwickler Mistwalker Genres JRPG

Vertonung

Hironobu Sakaguchi ist allgemein als Vater der Final-Fantasy-Reihe bekannt und auch wenn er diese schon eine Weile hinter sich gelassen hat, ist die Entstehungsgeschichte zu FANTASIAN doch näher mit Final Fantasy verbunden, als man glauben mag. Nach seinem Austritt bei Square Enix gründete er mit Mistwalker ein neues Entwicklerstudio, das über die Jahre immer mal wieder interessante Spiele veröffentlichte, ohne groß in den Massenfokus zu rücken. Mit dabei waren da einige wenige Exklusivtitel für Microsofts Xbox 360, Nintendo Wii oder auch Spiele für Smartphones.

FANTASIAN selbst wurde vormals exklusiv für Apple-Geräte produziert und war demnach lange Zeit für einige Kernspieler außerhalb des Fokus oder eben nicht lohnenswert. Ein Grund mehr zur Freude, denn Square Enix ließ es sich nicht nehmen, mit FANTASIAN Neo Dimension eine Version des Spiels für alle aktuellen Konsolen herauszubringen. Eine nostalgische Verbindung, genau wie die eigentliche Idee zu dem Titel.

Während Sakaguchi primär das Leben beim Surfen oder ähnlichen Aktivitäten genießt, ist er nach wie vor eine Größe in der Videospiellandschaft. So wurde er vor einigen Jahren mit seinen damaligen Kollegen eingeladen, Final Fantasy VI durchzuspielen. Hierbei kam ihm nach eigener Aussage auch die Idee zu FANTASIAN und das merkt man tatsächlich sehr stark. Die Erinnerung an die besten Zeiten ermutigten ihn somit dazu, wieder ein umfangreiches JRPG zu erschaffen. Ein JRPG, das nun endlich auch für jedermann zugänglich gemacht wird.

Fantastische Erzählung

Wer sich seinen größten Erfolg als Vorbild nimmt, der setzt seine Ziele und somit die Erwartungen recht hoch an. FANTASIAN Neo Dimension spielt sich allerdings nicht nur wie ein klassisches Final Fantasy, sondern fühlt sich auch tatsächlich so an. Eine interessante und detaillierte Geschichte trifft auf eine Gruppe von absolut sympathischen Charakteren, die alle durch ihre eigenen Beweggründe auf ihrem Weg zusammentreffen. Die Geschichte wird hier nicht nur durch bloße Dialoge als Textbox erzählt, sondern auch in stilistischen Rückblenden mit Erzähler oder in ansprechenden Filmsequenzen.

Um fair zu sein, nimmt sich hier FANTASIAN zu Beginn viel Zeit und wächst erst in der zweiten Hälfte zu seiner ganzen Größe heran. In seiner Originalversion bestand das Spiel aus zwei Teilen, betrachtet man das Spiel mit diesem Hintergrund, erkennt man diese Teilung recht gut. Während der erste Teil des Spiels sich mehr an Gelegenheitsspieler richtet und mit zahlreichen JRPG-Tropes daherkommt, liegt der Fokus des zweiten und um einiges umfangreicheren Teils auf dem Ausbau von Story, Gameplay und allgemeinem Spielgefühl.

Ohne viel zu verraten, merkt man hier die Parallelen zu Final Fantasy VI enorm und das ist absolut nichts Schlimmes – im Gegenteil. Sakaguchis Handschrift ist klar zu erkennen und das tut FANTASIAN Neo Dimension besonders gut. Ich lehne mich sogar ein wenig aus dem Fenster und behaupte frech, dass FANTASIAN einem klassischen Final Fantasy in so gut wie nichts nachsteht und somit meiner Meinung nach durchaus im JRPG-Sektor seinen Platz an der Sonne verdient hat.

Fachmännisches Gameplay

Als JRPG liegt ein großer Anteil des Gameplays bei Kämpfen und allem, was dazugehört. FANTASIAN Neo Dimension setzt hier zwar auf altbekannte Zufallskämpfe, bringt allerdings noch einen kleinen Kniff mit hinein. Das sogenannte Dimengion-Feature schickt Zufallsbegegnungen auf die Wartebank und gibt so dem Spieler die Möglichkeit, die Kämpfe später nachzuholen.

Das schränkt zum einen den Spielfluss nicht so stark ein, zum anderen muss man sich jedoch später mit einem Pulk an Gegnern herumschlagen, die gerade im späteren Verlauf auch nicht ganz ohne sind. Hier bereichert man mit einem kleinen Feature ein altbackenes System und nimmt zusätzlich noch den Spieler in die Pflicht, Kämpfe geschickt einzuteilen und strategisch die Gebiete zu erkunden. Risk and Reward ist hier auf jeden Fall das Buzzword auf der Tagesordnung.

Die Kämpfe selbst sind klassische Rundenkämpfe. Eine Leiste zeigt die Zugreihenfolge an, die im späteren Verlauf auch strategisch manipuliert werden kann. Neben Standardattacken finden sich hier auch die üblichen Buff-/Debuff-Mechaniken und Elementarzauber wieder. Die ersten rund zehn Stunden des Spiels dienen dem langsamen Heranführen, während es später unabdingbar ist, verschiedene Zustandszauber einzusetzen oder Schwächen gezielt auszunutzen. Natürlich kann man auch seine Zeit ins Grinden investieren, allerdings sind die Kämpfe gerade gegen Bossgegner sehr gut balanciert und angenehm herausfordernd – durchaus empfehlenswert.

Wichtig für die zahlreichen Kämpfe ist auch Ausrüstung und tatsächlich haben auch Items eine besondere Wichtigkeit im Gameplay. Jeder Charakter bringt zudem Eigenheiten mit in den Kampf, die man ebenfalls bedenken sollte. Gut ist hier, dass man Party-Mitglieder zu jeder Zeit einwechseln kann, ohne einen Nachteil dadurch zu haben. Im späteren Verlauf des Spiels bekommt man zudem noch die Möglichkeit, die Charaktere weiter auszubauen, um besondere Fähigkeiten noch mehr zur Geltung zu bringen. Das Kampfsystem in FANTASIAN Neo Dimension mag zwar ein wenig angestaubt sein, allerdings wartet definitiv eine hochwertige Antiquität unter dieser kleinen Staubschicht.

Freies Erkunden

FANTASIAN Neo Dimension beginnt recht geradlinig, jedoch wird am Anfang schon gut klar, was man zu erwarten hat. Öffnet man die Karte, so zeigt diese lediglich an, wo sich Aus- oder Eingänge befinden, kein Marker, der Spieler an ein Ziel leitet, sondern einfach eine grobe Übersicht an Möglichkeiten. Dieser Zustand wird sich mit ein paar kleinen Ausnahmen auch durch das ganze Spiel ziehen. Auf unnötige, inflationäre Nutzung von Hilfsmarkern verzichtet man und lässt Spieler die Welt erkunden.

Hierbei nutzt das Spiel die starren Hintergründe und viele Kameraschwenks, um versteckte Schätze und Wege aufzudecken, wenn man sich diesen nähert. Schatztruhen werden dazu erst sichtbar auf der Karte, wenn diese entdeckt wurden. Das ist insofern hilfreich, da einige Schatztruhen besondere Schlüssel benötigen und somit ein späteres Wiederkommen verlangen.

Marker für Nebenquests gibt es zwar, aber auch diesmal eher spärlich und aufs Nötige beschränkt. Ziele der Quests bleiben nämlich nach wie vor verborgen und besonders im späteren Verlauf des Spiels bestehen auch Sidequests aus mehreren Ebenen und sind teilweise auf der ganzen Weltkarte verteilt. Erkunden hat bei FANTASIAN Neo Dimension eine hohe Priorität und sorgt zudem für den nötigen Einsatz des Spielers. Etwas, das heutzutage eher der Seltenheit angehört und trotz des alten Ursprungs wirklich erfrischend daherkommt.

Fragwürdige Umsetzung

Als vormaliges Spiel für Apple-Geräte liegt eigentlich der Griff zur Handheld-Konsole Nintendo Switch sehr nahe und daher wurde diese Version auch als Testversion gewählt. Allerdings ist FANTASIAN Neo Dimension erstaunlich Handheld-untauglich in der Hinsicht. Auf Nintendo Switch ist demnach der Handheld-Modus nicht ausführbar. Das kann ein Bug sein oder auch einfach fehlende Umsetzung, Fakt ist: Die Joy-Con müssen ab, was gerade bei solch einem Titel eher unschön ist.

Dazu kommt, dass der Touchscreen, trotz Belassen des Handy-UIs, ebenso keine Steuerung zulässt. Scheinbar hat man sich hier zu stark auf andere Konsolen berufen, anstatt einen kleinen Sonderweg für Nintendo Switch zu gehen. Sinnvoll wäre es hier definitiv gewesen. Betrachtet man dazu noch etwaiges Stocken und Framerateprobleme sowie Input-Lags, muss man es sich leider zweimal überlegen, das Spiel auf Nintendo Switch zu holen. Allgemein kommt hinzu, dass die Steuerung bei Kameraschwenks nicht dem Blickwinkel angepasst wird und man öfter den Stick erstmal wieder in Grundstellung bringen muss, um nicht einen Knoten im Gehirn zu bekommen.

Nichtsdestotrotz ist die fragwürdige Umsetzung letztlich kein Dealbreaker für FANTASIAN Neo Dimension, denn abseits davon kann das Spiel auch auf Nintendos Konsole überzeugen. Als Trostpflaster bleiben aber sicherlich die Versionen für Sony- und Microsoft-Konsolen, die sowieso nicht mit solchen Sonderfunktionen ausgestattet sind und technisch keinerlei Probleme haben sollten. Die nicht intuitive Steuerung bei Kameraschwenks wird man aber wahrscheinlich auch in anderen Versionen haben.

Fabulöse Umgebungen

Designtechnisch hat man sich für FANTASIAN etwas Besonderes ausgedacht. Die verschiedenen Gebiete wurden zunächst alle als Dioramalandschaft angefertigt und dann für das Spiel digitalisiert. Dieses Vorgehen gibt den Hintergründen einen wirklich besonderen, einzigartigen Look und verleiht der Umgebung einen gewissen plastischen Charme. Gerade Bäume erinnern sehr stark an Opas alte Eisenbahnmodelle, was eine unwirkliche, aber doch auch sehr interessante Art des Hintergrunddesigns aufzeigt. Selten kommt es aber auch hier zu Problemen bei Kameraschwenks, da teilweise Hintergründe in Bewegung gedoppelt dargestellt werden.

Die Charakterdesigns sind hier ein starker Kontrast zu den Hintergründen. In FANTASIAN Neo Dimension setzt man hier auf stilisierte, Anime-ähnliche Designs, jedoch fühlen sich diese keinesfalls fehl am Platze an, sondern passen sich gut in die liebevollen Hintergründe ein. Vereinzelte Filmsequenzen setzen zudem die Charaktere in emotionalen Momenten sehr gut in Szene. Die Kombination aus vielen verschiedenen Design-Entscheidungen ist hier die Stärke von FANTASIAN Neo Dimension.

Musikalisch darf man natürlich die Mitarbeit von Nobuo Uematsu nicht unerwähnt lassen. Auch dieser passt hier wie die Faust aufs Auge, um FANTASIAN zu einem würdigen Final-Fantasy-esken JRPG werden zu lassen. In vielen Momenten des Spiels werden Fans unweigerlich an Final Fantasy erinnert, aber was erwartet man auch anderes vom Komponisten der Reihe? Musikalisch sowie designtechnisch wird man bestens versorgt.

Feinste Rollenspielkost

FANTASIAN Neo Dimension verspricht nicht zu viel, wenn Sakaguchi selbst Final Fantasy VI als Idee zum Spiel benennt. Die Parallelen zu klassischen Final Fantasys sind mehr als sichtbar und das allein ist schon eine wirkliche Hausnummer. Man merkt, dass die Alten nichts von ihrem Werk verlernt haben, denn Kernelemente eines JRPGs sind nicht zwangsläufig in einem grafischen Megaprojekt, sondern oftmals in gut umgesetzten Gameplay-Entscheidungen und gerade mit Spielern im Hinterkopf zu finden. FANTASIAN Neo Dimension baut auf einem soliden Grundkonzept auf und entscheidet sich lediglich Akzente zu setzen, um ein Alleinstellungsmerkmal herauszuarbeiten. Das gelingt nicht nur durch mühsame Handarbeit bei der Hintergrunderstellung oder das Herausarbeiten einer interessanten Geschichte. Meistens reicht es auch einfach, Spielern etwas zum Entdecken zu geben. Ein Leitspruch, den FANTASIAN Neo Dimension ohne Frage in großen Lettern auf der Flagge führt. Es bleibt zu hoffen, dass das Spiel außerhalb seiner exklusiven Nische nun um einiges mehr Anklang findet, denn FANTASIAN Neo Dimension ist gerade für JRPG-Fans absolut zu empfehlen.

Story Zunächst gespickt mit zahlreichen JRPG-Tropes, entwickeln sich Geschichte und Charaktere zu einer ansprechenden Erzählung Marke Sakaguchi. Gameplay Klassisches JRPG mit gezielten Verbesserungen und zahlreichen Modifikationsmöglichkeiten im späteren Verlauf. Grafik Hintergründe in Handarbeit und Designmix fügen sich gut zusammen. Sound Nobuo Uematsu mit einem weiteren Final-Fantasy-Soundtrack. Sonstiges Version für Nintendo Switch mit technischen Problemen und fragwürdiger Umsetzung in Sachen Steuerung.

Bildmaterial: FANTASIAN Neo Dimension, Square Enix, Mistwalker