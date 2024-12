Das bunte Infinity Nikki präsentiert kurz vor dem Launch seine durchaus düstere Story

Mit Spannung erwartet und inzwischen über 35 Millionen Vorregistrierungen: Infinity Nikki, das neueste Spiel der Nikki-Reihe, steht kurz vor seiner Veröffentlichung am 5. Dezember 2024. Entwickler Papergames und Publisher Infold Games haben nun einen neuen Story-Trailer veröffentlicht, der SpielerInnen auf das Abenteuer in der magischen Welt von Miraland einstimmen soll. Dabei gibt es durchaus düstere Töne in der ansonsten bunten Welt von Nikki.

Infinity Nikki ist ein Free-to-play-Titel, der auf PlayStation 5, iOS, Android und im Epic Games Store erscheinen wird. SpielerInnen begleiten Nikki und ihren treuen Begleiter Momo in die atemberaubenden Landschaften von Miraland, einem Reich voller Vielfalt und Überraschungen.

Das Spiel verbindet Dress-Up-Elemente mit einer offenen Spielwelt und lädt zu Aktivitäten wie Angeln, Tierpflege, Styling-Wettbewerben und Rätselspielen ein. SpielerInnen können die dynamische Welt durch wechselndes Wetter und Tageszeiten erleben und ihre Umgebung mit Momo’s Kamera festhalten.

Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung bietet Infinity Nikki eine Vielzahl von In-Game-Belohnungen an, typisch für Spiele mit diesem Vertriebsmodell. Dazu zählen zum Beispiel exklusive Kamera-Posen und zwei 4-Sterne-Outfits. Für das Erreichen von Meilensteinen an Vorabregistrierungen gibt es weitere Ingame-Boni wie 50.000 Bking, eine Ingame-Währung.

Wer trotzdem schon jetzt Geld ausgeben möchte, kann das auch tun. Interessierte können ein exklusives Bundle für 9,99 Euro erwerben, das zusätzliche In-Game-Gegenstände wie Resonite Crystals, Bling und Materialien für die Verbesserung von Outfits enthält.

Kreative Köpfe hinter Infinity Nikki

Das Projekt profitiert von der Expertise von Kentaro Tominaga, der zuvor an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom mitwirkte, sowie von Veteranen, die an Spielen wie The Witcher 3 und Filmen von Disney gearbeitet haben. Produzent Runhao Yao betonte in einer persönlichen Botschaft, dass das Spiel das Ergebnis von zwölf Jahren Entwicklungsgeschichte der Nikki-Serie ist.

„Was als kleines Team begann, ist heute ein Entwicklerstudio mit über 1.000 Personen“, erklärte Yao. „Wir sind stolz auf die Entwicklung von Infinity Nikki und hoffen, dass es allen SpielerInnen Freude bereitet.“ Einblicke in diese Entwicklung bot zuletzt eine Doku aus dem Hause der Macher.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Infinity Nikki, Infold Games, Papergames