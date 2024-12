Bleach: Rebirth of Souls verrät Termin, Vorbestellerboni und Editionen im neuen Trailer

Bandai Namco hat den konkreten Veröffentlichungstermin für Bleach: Rebirth of Souls bekanntgegeben. Das Fighting-Game, das auf dem beliebten Manga-Franchise von Tite Kubo basiert, erscheint am 21. März 2025 für PlayStation, Xbox Series und PCs.

Mit der Ankündigung wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Fans auf die actiongeladenen Schwertkämpfe einstimmt. Außerdem gibt es erste Details zu Editionen und Vorbestellerboni.

Das Spiel bietet eine originale Geschichte, die in Zusammenarbeit mit Tite Kubo entstanden ist. Entwickelt von Tamsoft, kombiniert Bleach: Rebirth of Souls intensive Kämpfe mit den charakteristischen Fähigkeiten der beliebten Figuren aus dem Manga. Die musikalische Untermalung stammt von Takeharu Ishimoto, bekannt für seine Arbeit an Titeln wie The World Ends With You und verschiedenen Final-Fantasy-Ablegern.

Fans können zwischen drei verschiedenen Editionen wählen, die ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar sind. Neben einer „Standard Edition“ gibt es eine „Digital Deluxe Edition“ mit Season-Pass, der sieben Tage „Early Access“ und zusätzliche Inhalte bietet, sowie eine „Digital Ultimate Edition“ mit weiteren Boni wie Kostüm-Sets und zusätzlichen Items für das Upgraden von Charakterfähigkeiten. Als Vorbestellerbonus lockt das Kostüm-Set „Tausendjähriger Blutkrieg“ für die Charaktere Toshiro und Yoruichi.

Die Manga-Serie Bleach erzählt die Geschichte von Ichigo Kurosaki, einem Schüler, der plötzlich die Kräfte eines Shinigami erhält und in eine gefährliche Welt voller Geister und Schwertkämpfe eintaucht. Fans können sich in Bleach: Rebirth of Souls auf eine aufregende, neue Interpretation dieser Welt freuen.

Bildmaterial: Bleach: Rebirth of Souls, Bandai Namco, Tamsoft