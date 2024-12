In The Great Villainess: Strategy of Lily heißt eure besondere Kraft: Medien-Propaganda

Mit The Great Villainess: Strategy of Lily präsentieren Alliance Arts, One or EIGHT und WSS Playground ein rundenbasiertes Strategiespiel, das die Macht von Propaganda und moderner Medien in einem historischen Setting in den Fokus rückt.

Jetzt grenzte man die Veröffentlichung des Spiels auf Frühjahr 2025 für PC-Steam ein. Zusätzlich steht seit heute eine erste spielbare Demo für Interessierte bereit. „The Great Villainess erkundet eine alternative Realität, in der Massenmedien als mystische Kräfte wahrgenommen werden könnten“, sagte Daichi Saito, CEO von WSS Playground, in der Pressemitteilung.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle von Scarlet, einer hedonistischen Herzogin, die zu Unrecht des Mordes beschuldigt wird. Verfolgt von den kaiserlichen Truppen und der drohenden Hinrichtung, verbündet sie sich mit der zeitreisenden Livestreamerin Lily, um nicht nur ihre Unschuld zu beweisen, sondern vielleicht sogar eine Rebellion gegen das Königreich anzuzetteln.

Mithilfe von Propaganda und strategischen Manövern können SpielerInnen die öffentliche Meinung beeinflussen, feindliche Generäle auf ihre Seite ziehen oder Nachschublinien unterbrechen, um die feindlichen Armeen zu schwächen.

Das Luftschiff, ein zentrales Element des Spiels, ermöglicht es, das Schlachtfeld aus der Luft zu überblicken und gezielt strategische Entscheidungen zu treffen. Dabei kommt ein innovativer Ansatz zum Einsatz: Medien, dargestellt als „mystische Kräfte“, erlauben es Scarlet, Nachrichten – ob wahr oder gefälscht – zu verbreiten und so das Blatt zu ihren Gunsten zu wenden. Gegnerische Soldaten können gefangengenommen und mit Propaganda überzeugt werden, sich Scarlets Armee anzuschließen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Great Villainess: Strategy of Lily, Alliance Arts, One or EIGHT