Ananta sorgt mit GTA-Parallelen für Schmunzler: Neuer Trailer zum urbanen Open-World-RPG

NetEase Games und Entwickler Naked Rain haben wie versprochen einen neuen Trailer zu ihrem ambitionierten Open-World-RPG Ananta veröffentlicht. Das Free-to-Play-Spiel, das früher unter dem Namen Project Mugen bekannt war, hat man erst vor wenigen Tagen als Ananta neu vorgestellt.

Ananta lässt SpielerInnen in die Rolle eines Elite-Agenten der A.C.D. (Anti-Chaos Directorate) schlüpfen, der in der pulsierenden Küstenmetropole Nova City für Ordnung sorgen muss. Parallel dazu wurde eine neue Website namens „Scope“ eröffnet, die Szenen aus dem Spiel im Stil von Social-Media-Posts präsentiert.

Apropos Social-Media: Für amüsierte Momente sorgt der Ankündigungstrailer auch, weil er offensichtliche einige Parallelen zum berühmten „GTA VI“-Ankündigungsvideo bietet. Von einer Metropole aus der Vogelperspektive, über Rooftop-Parties, bis hin zu Strandpromenaden und einem Gangsterduo scheinen einige Szenen aus dem heutigen Trailer der GTA-VI-Ankündigung tatsächlich wie aus dem Video geschnitten – nur in Anime-Optik. Gematsu stellt die Szenen gegenüber, zum Beispiel diese:

Phänomene von Nova City

In Ananta treffen urbane Realität und übernatürliche Phänomene aufeinander: Nova City wird von chaotischen Ereignissen heimgesucht – von paranormalen Erscheinungen bis hin zu skurrilen Szenen wie Toiletten, die durch die Straßen rasen. SpielerInnen können die weitläufige Stadt erkunden, Rätsel lösen, Gegner in dynamischen Kämpfen besiegen und die Balance zwischen Chaos und Ordnung wahren.

Die Stadt Nova, ein komplexes städtisches Ökosystem, bietet zahlreiche Orte wie den „Sonic Boom Club“, die „Whalebone Library“ oder das „Eve Art Museum“, die es zu entdecken gilt. Laut Entwickler Naked Rain erwartet SpielerInnen ein Spielgefühl, das die Freiheit und Vielseitigkeit des urbanen Settings in den Vordergrund stellt. Zudem soll es Verbindungen zu anderen Städten geben, die im Laufe des Spiels erkundet werden können.

Das Gameplay von Ananta soll ebenso innovativ sein, na klar: Die Kämpfe sollen so fesselnd sein wie in actionreichen Kung-Fu-Filmen – SpielerInnen können die Umgebung nutzen, um Gegner zu bezwingen. Neben den Hauptmissionen ermutigt das Spiel dazu, das Leben in Nova City zu genießen – von entspannten Erkundungstouren am Wochenende bis hin zum Knüpfen neuer Freundschaften.

Bereits bei der Ankündigung unter dem Namen Project Mugen beeindruckte das Spiel durch seine Technik: Prozedural generierte Stadtlandschaften und eigens entwickelte städtische Ökosysteme sollen eine lebendige und realistische Metropole schaffen. Ananta befindet sich derzeit in Entwicklung für PlayStation 5, PCs und Mobilgeräte. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, doch Interessierte können sich bereits jetzt auf der offiziellen Website vorregistrieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Ananta, NetEase, Naked Rain