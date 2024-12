The Legend of Baboo zeigt abwechslungsreiches Gameplay im neuen Teaser-Trailer

Publisher Midwest Games und Entwickler Permanent Way Entertainment haben einen neuen Gameplay-Trailer zu The Legend of Baboo veröffentlicht, der weitere Einblicke in das magische Action-Adventure bietet.

Das Spiel, das von fabelhaften Geschichten und der türkischen Kultur inspiriert ist, wird im kommenden Jahr für PC-Steam, Xbox One und Xbox Series erscheinen und direkt zum Launch auch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

In The Legend of Baboo begleiten SpielerInnen den Jungen Sepehr und seinen treuen Hund Baboo auf einer Reise, um ihre Familie vor einer uralten bösen Macht zu retten. Sepehr setzt einen magischen Stab ein, während Baboo mit Krallenangriffen und einem mächtigen Super-Bellen kämpft. Gemeinsam trotzen sie dämonischen Eindringlingen und stellen sich herausfordernden Bosskämpfen.

Neben den actionreichen Kämpfen legen der Trailer und die bisherigen Informationen einen Fokus auf die Erkundung der Spielwelt. SpielerInnen schwingen, springen, klettern und reiten auf Baboo durch abwechslungsreiche und atmosphärische Umgebungen wie dunkle Wälder, stürmische Flüsse, verfluchte Wildnis und gefrorene Landschaften.

RPG-Elemente und Individualisierung

Ein besonderes Highlight soll das RPG-ähnliche Fortschrittssystem sein: Sowohl Sepehr als auch Baboo haben eigene Skilltrees, die Angriffs- und Verteidigungsfähigkeiten verbessern oder neue Skills freischalten. Zudem lassen sich durch gesammelte Belohnungen Baboos Outfits und Accessoires individuell anpassen.

SpielerInnen können sich außerdem auf freischaltbare magische Angriffe freuen, die durch das Besiegen von Bossen erlernt werden. Diese verbrauchen Mana, bieten aber mächtige Möglichkeiten, um größere Gegnerhorden zu besiegen. Und ja, ihr könnt Baboo auch streicheln.

Der neue Gameplay-Teaser:

