BOKURA: planet will euren Koop-Fähigkeiten im kommenden Jahr alles abfordern

Entwickler Tokoronyori und Publisher Kodansha haben angekündigt, dass das Koop-Puzzle-Abenteuer BOKURA: planet am 24. April 2025 für PCs via Steam erscheinen wird. Bereits im Januar 2025 wird eine spezielle Demo verfügbar sein, die eine eigenständige Geschichte erzählt und erste Einblicke in das neue Abenteuer bietet.

Das Spiel setzt auf den bewährten Koop-Ansatz seines Vorgängers BOKURA und verlangt dabei, dass zwei Spielende auf unterschiedlichen Geräten gemeinsam Rätsel lösen. Kommunikation ist dabei essenziell, da beide SpielerInnen unterschiedliche Umgebungen wahrnehmen. Es gibt übrigens auch deutsche Texte.

Neu in BOKURA: planet ist eine „Push“-Mechanik, mit der SpielerInnen sich gegenseitig über Hindernisse – oder von Klippen – stoßen können. Damit bringt das Spiel nicht nur kooperative, sondern auch konfrontative Elemente ins Gameplay, die neue Dynamiken schaffen sollen.

Die Handlung von BOKURA: planet entführt Fans in eine postapokalyptische Welt. Nachdem die Erde zerstört wurde, hat eine neue Zivilisation ihren Weg in den Weltraum gefunden. Zwei verurteilte Sträflinge, die auf einer Forschungsmission unterwegs sind, stranden nach einer Notlandung auf einem mysteriösen roten Planeten. Mit jeweils eigenen Beweggründen versuchen sie, einen Weg zurück zur Erde zu finden, was die Grundlage für die narrative Tiefe des Spiels bildet.

Das Spiel baut auf der Erfolgsgeschichte von BOKURA auf, das seit seiner Veröffentlichung im Februar 2023 über 600.000 Mal verkauft wurde. BOKURA wird ebenfalls weiterhin unterstützt: Am 18. April 2025 erscheint es erstmals für PlayStation 5 und PlayStation 4. Das Original wurde ursprünglich im Februar 2023 im Early Access auf Steam veröffentlicht, bevor es im August 2023 auch für Nintendo Switch, PCs und Mobilgeräte erschien.

Der neue Trailer zu BOKURA: planet

Neuer Trailer zu BOKURA für PlayStation:

via Gematsu, Bildmaterial: BOKURA: planet, Kodansha, tokoronyori