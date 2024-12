Moonlighter 2: The Endless Vault setzt das beliebte Spielkonzept des Erstlings fort

Fans von Moonlighter dürfen sich freuen: Mit Moonlighter 2: The Endless Vault kehrt das beliebte Spielkonzept des Heldenhändlers zurück. Das Sequel wurde im Rahmen der „PC Gaming Show Most Wanted 2024“ gestern Abend angekündigt und soll 2025 für PCs, Xbox Series und PlayStation 5 erscheinen.

Entwickelt wird der Titel erneut von Digital Sun und als Publisher agiert von 11 bit studios. „Das ursprüngliche Moonlighter war ein entscheidender Moment für uns und markierte das Wachstum von Digital Sun als Team. Fünf Jahre später zeigt Moonlighter 2: The Endless Vault alles, was wir auf diesem Weg gelernt haben. Wir stecken all unser Können in die Entwicklung eines Spiels, das nicht nur besser ist, sondern auch in jedem Detail noch mehr Charme versprüht“, verspricht Javier Gimenez, CEO von Digital Sun.

Erneut in der Rolle von Will

In Moonlighter 2 schlüpfen SpielerInnen wieder in die Rolle von Will, dem Händler und Abenteurer, der diesmal in der mysteriösen Dimension rund um das Dorf Tresna gestrandet ist. Die neue Umgebung dient als Ausgangspunkt für seine Mission, Tresna wieder zu alter Pracht zu verhelfen, seinen Laden zu neuem Ruhm zu führen und einen Weg zurück nach Hause zu finden.

Unterstützung erhält er dabei von alten und neuen Gefährten sowie einem geheimnisvollen Sammler, der den Schlüssel zur Rückkehr bereithalten könnte. Wie schon im Vorgänger kombiniert das Spiel Dungeon-Crawling, actionreiche RPG-Kämpfe und strategisches Shopmanagement.

SpielerInnen müssen gefährliche Vaults erkunden, in denen reiche Schätze ebenso wie tödliche Gefahren lauern. Das gefundene Loot lässt sich dann im eigenen Laden verkaufen, wobei Charme und geschicktes Verhandeln entscheidend sind, um die maximalen Gewinne einzustreichen. Zusätzlich bietet Moonlighter 2 neue Möglichkeiten, Tresna durch Investitionen und Upgrades weiterzuentwickeln, was sich direkt auf Wills Erfolg auswirkt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Moonlighter 2: The Endless Vault, Digital Sun, 11 bit studios