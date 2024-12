Zenless Zone Zero: Update 1.4 bringt PS5-Pro-Support, neue Inhalte und Gameplay-Verbesserungen

Noch vor Weihnachten wird Zenless Zone Zero abermals mit neuen Inhalten gedacht. Hoyoverse hat angekündigt, dass Version 1.4 des urbanen Fantasy-Action-RPGs am 18. Dezember 2024 für PS5, PCs und Mobilgeräte veröffentlicht wird.

Das Update mit dem Titel „Sturm der Sterne“ bringt zahlreiche Neuerungen, darunter eine Überarbeitung der Haupthandlung, neue Charaktere und frische Spielmodi. Nachfolgend gehen wir darauf ein wenig näher ein. Unten findet ihr wie immer den aktuellen Trailer!

Die Version 1.4 soll das Höhepunktkapitel des aktuellen Jahres werden und setzt die Handlung fort, in der die Proxys die Verschwörungen der Vision Corporation und des „Opfergeists“ aufdecken. In Kapitel 5 wird das Schicksal von Wise und Belle enthüllt, während sich eine neue Krise in der Stadt New Eridu zusammenbraut. Fans reisen in die neuen Gebiete Port Elpis und Reverb-Arena, wo die Geschichte ihren dramatischen Höhepunkt erreicht.

Zu den Highlights des Updates gehört die Einführung der Agenten Hoshimi Miyabi und Asaba Harumasa aus Sektion 6. Hoshimi Miyabi, eine Frost-Anomalie-Agentin, nutzt ihr Schwert „Rutenlos“, um Gegner mit präzisen und mächtigen Frostangriffen zu überwältigen. Asaba Harumasa, ein Elektro-Agent, wechselt nahtlos zwischen Bogen und Klingen und ist nach der Versionsaktualisierung kostenlos für alle Proxys mit Inter-Knot-Stufe 8 erhältlich.

Auch das Gameplay erfährt umfangreiche Verbesserungen: Der bisherige Spielbrettmodus der Haupthandlung werden durch dynamische Level mit Kämpfen und Erkundung ersetzt, zunächst im Prolog bis Kapitel 3. Langfristig soll diese Änderung für die gesamte Handlung übernommen werden.

Der neue Spielmodus „Verloren im Schatten“ in der Höhle Null sowie die Reverb-Arena mit ihrem lebhaften Tower-Defense-Modus für Bangboos erweitern das Spielerlebnis. Neben den inhaltlichen Neuerungen wird Zenless Zone Zero erstmals für PS5 Pro verfügbar sein, wo das Spiel von optimierter Leistung und verbesserter Grafik mit Ray-Tracing profitieren wird.

Version 1.4 bringt außerdem Komfortfunktionen wie die Option „Schnelle Beseitigung“ für Kämpfe und eine Optimierung der Figurenentwicklung. Fans können ihre Agenten innerhalb der Stadt steuern und im neuen „Schöne Momente“-Modus Zeit mit ihnen verbringen. Das Update wird weltweit am 18. Dezember verfügbar sein.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo