Fantasian: Launchtrailer stimmt auf das interdimensionale Abenteuer des Final-Fantasy-Vaters ein

Square Enix und Mistwalker haben den Launchtrailer zu Fantasian Neo Dimension veröffentlicht. Das rundenbasierte RPG von „Final-Fantasy-Vater“ Hironobu Sakaguchi und dem beliebten Komponisten Nobuo Uematsu erscheint am 5. Dezember 2024 für Konsolen und PCs.

Das Spiel entführt Spielende in eine Welt, die von der gefährlichen Infektion namens Mechteria bedroht wird. Diese mechanische Seuche raubt den Menschen ihre Emotionen und schickt sie in den Tod. Der Protagonist Leo erwacht mit nur einem verbliebenen Fragment seiner Erinnerungen in einer von Maschinen dominierten Welt.

Seine Reise führt ihn durch mehrere Dimensionen, während er versucht, seine Erinnerungen zurückzuerlangen und die Welt vor Mechteria zu retten. Mithilfe eines geheimnisvollen Warp-Geräts durchquert Leo die menschliche und maschinelle Welt und erforscht unbekannte Dimensionen, um das drohende Schicksal abzuwenden.

Neue Features und erweiterte Inhalte

Die neue Version von Fantasian bietet zahlreiche Überarbeitungen, neue Features und neue Sprachausgabe. Die Diorama-Optik, für die der Titel bekannt ist, bleibt dabei ein sicherlich auch in der neuen Konsolen- und PC-Version das Highlight. Fans des ursprünglichen Spiels, das 2021 exklusiv für Apple Arcade veröffentlicht wurde, dürfen sich zudem auf physische Editionen freuen, die ab sofort vorbestellt* werden können.

Begleitendes Designbuch exklusiv in Japan

Parallel zum Spiel erscheint in Japan das Official Design Material Book zu Fantasian Neo Dimension. Das rund 160 Seiten umfassende Buch bietet tiefere Einblicke in die künstlerische Entwicklung des Spiels, darunter Fotos der detailreichen Dioramen, Konzeptzeichnungen und Design-Dokumentationen.

Entwicklerkommentare von Hironobu Sakaguchi und Nobuo Uematsu geben Fans weitere Einblicke hinter die Kulissen der kreativen Prozesse. Square Enix warnt allerdings: Das Buch enthält Spoiler bis zur letzten Szene des Spiels. Ein Import ist für Interessierte derzeit einzige Option, eine Lokalisierung ist nicht angekündigt.

Der Launchtrailer:

Bildmaterial: Fantasian Neo Dimension, Square Enix, Mistwalker