The Hundred Line: Neues Spiel des Danganronpa-Schöpfers hat einen konkreten Termin

The Hundred Line: Last Defense Academy wird am 24. April 2025 zeitgleich in Japan und im Westen erscheinen. Das Spiel wird für Nintendo Switch und PC erhältlich sein, wobei die Switch-Version sowohl digital als auch physisch erscheint.

Veröffentlicht wird der Titel von XSEED Games und Aniplex, entwickelt wurde er von Too Kyo Games und Media.Vision unter der Leitung von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka und dem Kopf hinter der „Zero Escape“-Serie, Kotaro Uchikoshi.

Ein düsteres Abenteuer

Im Spiel übernehmen SpielerInnen die Rolle von Takumi Sumino, einem gewöhnlichen Jugendlichen, dessen Leben sich dramatisch ändert, als monströse Kreaturen seine Heimatstadt angreifen. Nachdem ihm der mysteriöse Sirei Kräfte verleiht, indem er Takumi auffordert, sich selbst in die Brust zu stechen, findet er sich in der „Last Defense Academy“ wieder.

Diese abgelegene Schule, umgeben von übernatürlichen Flammen, wird von Takumi und 14 weiteren SchülerInnen verteidigt, die für 100 Tage Teil der „Special Defense Unit“ sind. Ihre Aufgabe: die Schule und die Welt vor grotesken Invasoren zu schützen.

Gameplay-Mix aus Strategie und Drama

Das Spiel kombiniert taktische Kämpfe, in denen die SchülerInnen ihre Spezialfähigkeiten nutzen, mit Elementen aus Visual-Novels. SpielerInnen können Beziehungen zu anderen Charakteren aufbauen, die Umgebung erkunden und Ressourcen sammeln, um Geschenke herzustellen. Dabei führt jede Entscheidung zu einem der „100 von Verzweiflung durchtränkten Enden“.

Die Entwicklung des Titels begann vor fast sieben Jahren unter schwierigen Umständen, wie Kodaka in einem Interview verriet. Nach dem Bruch mit einem ursprünglichen Publisher finanzierte Too Kyo Games das Projekt durch eigene Mittel und einen Kredit. Erst später stieg Aniplex als Publisher ein und Media.Vision unterstützte die Entwicklung.

