Marisa of Liartop Mountain ist ein Tabletop-inspiriertes RPG im Touhou-Universum

Zu dem von Unknown X entwickelten, digitalen Tabledop-Abenteuer-RPG Marisa of Liartop Mountain ist ab sofort eine spielbare Demo für PCs über Steam verfügbar. Das Spiel, das sich am Stil klassischer Tabletop-Rollenspiele orientiert, führt Touhou-Fans auf eine mysteriöse Reise in die literarischen Welten eines magischen Buches.

Die Geschichte beginnt mit dem Verschwinden der beliebten Touhou-Heldin Marisa. In ihrer Abwesenheit macht sich Reimu, die bekannte Maid aus der Touhou-Serie, auf die Suche nach ihr. Der einzige Hinweis auf Marisas Verbleib ist ein übergroßes Buch, das in ihrem Zimmer zurückgelassen wurde.

Als Reimu es jedoch öffnet, wird sie von magischer Energie erfasst und in das Buch teleportiert. Dort beginnt ihr Abenteuer, das Touhou-Fans durch eine verzweigte Handlung voller Entscheidungen und Überraschungen führt.

Inhalte der Demo

Die Demo umfasst Teile des ersten Kapitels, während das fertige Spiel bei Veröffentlichung insgesamt fünf Kapitel bieten wird. Fans würfeln, um ihr Schicksal zu bestimmen, kämpfen oder fliehen vor Monstern und navigieren durch eine narrative Struktur, die jede Entscheidung bedeutsam machen soll. Das Ziel ist es, jede Seite zu durchleben und die Geschichte auf einzigartige Weise zu formen.

Laut Entwickler Unknown X wurde Marisa of Liartop Mountain als Hommage an die Vorstellungskraft klassischer Bücher und Tabletop-Spiele entwickelt. „Wir haben uns bemüht, dass jeder Würfelwurf die gleiche Spannung und Vorstellungskraft wie bei den klassischen Brettspielen von früher vermittelt. Wir freuen uns darauf, dass Touhou-Fans die neueste Demo ausprobieren und ihr wertvolles Feedback geben“, so das Team.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Marisa of Liartop Mountain, Unknown X, Alliance Arts