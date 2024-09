Das war … Kalenderwoche 36/2024

Das Debakel rund um Concord hat diese Woche viel Aufmerksamkeit erregt. Daneben gibt es eine bunte Auswahl an Neuankündigungen, Trailern und Gameplay. Zum Schluss haben wir schließlich noch zwei Reviews, vier Previews und eine Kolumne für euch im Angebot. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Mit Concord (PS5, PC) wollte Sony abheben, es wurde jedoch eine veritable Bruchlandung. Nach nur zwei Wochen musste man dem Projekt den Stecker ziehen. Eine richtige Klatsche für den Publisher. Sony-CFO Hiroki Totoki sagte außerdem in einem Interview, dass PlayStation zu wenig eigene Marken habe.

Bisweilen ebenfalls emotional diskutiert wird die Zelda-Timeline. Nun hat Nintendo festgelegt, wo sich die letzten Ableger einordnen. Nämlich eigentlich gar nicht.

Als Nächstes kommen wir zu einigen Neuankündigungen. Auf japanischen Horror setzt NOROI KAGO: the Grudged Domain (PC). Chorus Worldwide legt mit Coffee Talk Tokyo (PS5, Switch, Xbox Series, PC) nach, das bekannte Gameplay wechselt also den Ort. Ein Spin-off zu Coromon erwartet uns mit Coromon: Rogue Planet (Switch, PC, Mobil), welches Roguelite-Elemente und einen Community-Ansatz bei der Story bietet. Mit Eden Survivors (PC) geht auch eine weitere Reihe weiter. Bei Konami im Programm gelandet ist Deliver At All Costs (PS5, Xbox Series, PC) und Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? Familia Myth – Fulland of Water and Light (Switch, PC) erscheint auch auf Englisch.

Viel Futter gab es in den letzten Tagen für Horror-Fans, denn zu Silent Hill 2 (PS5, PC) (Link) und Slitterhead (PS4, PS5, Xbox Series, PC) (Link) ist jeweils ausführliches Gameplay-Material aufgetaucht. Zu Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) legte man ebenfalls nach, neben Einblicken auch mit dem Termin. Ebenfalls datiert wurden The Hundred Line: Last Defense Academy (Switch, PC) (Link) und Stories from Sol: The Gun-Dog (PS4, PS5, Switch, PC) (Link). Mit einem Live-Action-Video hat Sony die Veröffentlichung von Astro Bot (PS5) gefeiert. Neue brüderliche Einblicke gewährte uns Mario & Luigi: Brothership (Switch).

Der nächste Schwung an Charakteren stand für Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) an. Ansehen könnt ihr euch auch den Eröffnungsfilm aus Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit (PS4, Switch). Ins virtuelle Shibuya nahm uns REYNATIS (PS4, PS5, Switch, PC) mit. Noch im September erwartet uns die Neuauflage Night Slashers: Remake (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) und für den Westen bestätigt ist ebenso Stray Children (Switch). Ein düsteres Monsterzähm-RPG verspricht Pry Into The Void (PC) zu werden.

Zunächst nur für Japan bestätigt ist die Rückkehr von Tokimeki Memorial: Forever With You Emotional (Switch). Nächste Woche gibt es Fabledom auch endlich für Konsolen. Noch bis im Frühjahr 2025 warten müssen wir auf den Koop-DLC von Sea of Stars (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Den ersten Geburtstag darf im Moment Final Fantasy VII: Ever Crisis (PC, Mobil) feiern und auch Pokémon GO (Mobil) erhält neue Inhalte. Zur kommenden Anime-Serie Dragon Ball DAIMA könnt ihr euch einen neuen Trailer ansehen. Mit großem Erfolg konnte sich Cyberpunk 2077 – The Board Game finanzieren.

Nun sind wir bei den Re- und Previews von JPGAMES angelangt. Endlich auf Deutsch ermittelt Ace Attorney Investigations Collection (PS4, Switch, Xbox One, PC) (zum Testbericht). Das kompaktere Spielerlebnis knüpft dabei an die Hauptreihe an. Eher bescheiden fällt hingegen Umamusume: Pretty Derby – Party Dash (PS4, Switch, PC) (zum Testbericht) aus.

Vorab angesehen haben wir uns insgesamt vier Spiele. Sehr vielversprechend präsentiert sich The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom (Switch). Zu den neuen Mechaniken gesellen sich eine spannende Oberwelt, verzwickte Dungeons über mehrere Etagen, Herzteile, Flaschen und Feen. Das 3D-Remake Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC) könnte ein toller Einstieg in die Reihe werden. Der charmante Horror von Little Nightmares III (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) ist nun auch im Koop spielbar. Einer Präsentation durften wir zu Dying Light: The Beast (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) beiwohnen.

Neben dem Concord-Desaster hat Sony derzeit auch etwas zu feiern. Das neue Astro Bot (PS5) zum Beispiel! In unserer Kolumne fragen wir uns deshalb, ob das Japan Studio vielleicht nicht doch eine Chance gehabt hätte.