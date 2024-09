REYNATIS führt euch im Vlog-Format durch das Shibuya des Spiels

Der Start in Japan verlief relativ geräuschlos, aber die Veröffentlichung im Westen steht ja erst noch bevor. NIS America hat einen neuen Trailer zu REYNATIS veröffentlicht, der sich der ikonischen Shibuya-Gegend widmet, die im Spiel nachempfunden sind.

Über 100 Shops und Restaurants wurden für das Action-RPG nachgestellt. Feine Marketing-Idee und auch wirklich interessant: Dazu hat man auch noch einen Shibuya-Guide erstellt, der das echte Shibuya mit dem REYNATIS-Shibuya vermischt und Impressionen und Tipps von Creative Producer TAKUMI bietet.

Dem Publikum im Westen wollte REYNATIS übrigens gar nicht gezielt gefallen. Vielleicht hat es deshalb hierzulande mehr Interesse erzeugt als in Japan? Vielleicht lag es aber auch an der prominenten Besetzung des Entwicklerteams, dem unter anderem Szenario-Autor Kazushige Nojima (Final Fantasy VII) angehört.

REYNATIS erscheint in wenigen Tagen in Japan und am 27. September im Westen für PS5, PS4, Nintendo Switch und PC-Steam. Im Handel gibt eine Deluxe Edition zum Standardpreis für PS4, PS5 und Switch. Diese könnt ihr bei Amazon* bereits vorbestellen. Findet mehr Details und Eindrücke zu REYNATIS in unserem Artikel-Archiv.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: REYNATIS, FuRyu, Natsume Atari