Rent-A-Girlfriend: Videospiel-Adaption des populären Manga erhält das Intro-Video

Der japanische Entwickler und Publisher MAGES hat das Intro-Video zur kommenden romantischen Visual-Novel Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit veröffentlicht. Das Intro-Video wurde mit dem Song „Cider no Mukou“ hinterlegt, welcher im Video von den fünf Hauptcharakteren gesungen wird.

Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe von Reiji Miyajima, welche seit 2017 in Japan erscheint. Im Sommer des Jahres 2020 erschien obendrein eine Anime-Serie der romantischen Komödie.

Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit erscheint in Japan am 28. November für PS4 und Nintendo Switch unter anderem in einer Limited Edition mit Drama-CD und Soundtrack. Ob die Visual-Novel auch für westliche Märkte erscheinen wird, ist noch unklar.

Das Intro-Video:

via Gematsu, Bildmaterial: Rent-A-Girlfriend: The Horizon and the Girl in the Swimsuit, MAGES