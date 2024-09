Aus der neuen Konami-Ära: Das Actionspiel Deliver At All Costs wird in Schweden entwickelt

Nach dem großen Bruch mit Hideo Kojima begann für Konami eine neue Ära. Vielleicht weniger in den Konami-Büros selbst, aber gewiss für viele Konami-Fans und Interessierte. In den letzten Jahren hat sich Konami neu sortiert, inzwischen sind die lange in der Gerüchteküche köchelnden Neustarts zu großen Serien wie Castlevania, Silent Hill und Metal Gear Solid im vollen Gange.

Auch hat Konami in den letzten Jahren begonnen, als Publisher für externe Entwicklungen zu agieren. So brachte man mit dem Studio KeelWorks das Shmup CYGNI heraus, das an alte Konami-Spiele anknüpfen sollte. Jetzt machte man den nächsten Publishing-Deal öffentlicht.

Gemeinsam mit dem schwedischen Studio Far Out Games wird man den ersten Titel des Studios vertreiben: Deliver At All Costs sei ein spannendes Actionspiel, in dem Zerstörung, Absurdität und Intrigen aufeinanderprallen. Es soll demnächst für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs über Steam und im Epic Games Store erscheinen.

„Deliver At All Costs ist ein narratives Actionspiel vor dem nostalgischen Hintergrund einer von den 1950er-Jahren inspirierten Welt. Spieler übernehmen die Rolle von Winston Green, einem heißblütigen Kurier mit dunkler Vergangenheit, der sich in einer Welt voller Rock ’n‘ Roll und nuklearer Ängste bewegt“, heißt es in einer ersten Einführung.

Ihr übernehmt in der Rolle von Winston bizarre und gefährliche Lieferungen und richtet bei der Auslieferung ordentlich Chaos an. „Die Ästhetik, die Musik und das Design des Spiels sind von den 1950er-Jahren inspiriert und lassen den Spieler in die kultige Atmosphäre dieser Ära eintauchen“, so die Ankündigung weiter.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Deliver At All Costs, Konami, Far Out Games