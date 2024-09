Wie Brotato, nur mit Cyberpunk-Setting: Eden Survivors führt die neue Marke fort

Vor etwa einem Monat erst erschien Eden Genesis von Aeternum Game Studios. Die Macher von Aeterna Noctis hatten damit einen neuen Plattformer in einer Cyberpunk-Welt erschaffen. Jetzt hat das Studio schon die Entwicklung des nächsten Titels bestätigt: Eden Survivors, eine Fortsetzung zu dieser neuen IP, mit „frenetischem Gameplay, das sich auf die Formel des Überlebens konzentriert“.

Das Spiel befindet sich bereits in einem „fortgeschrittenen Entwicklungsstadium“, scheint also bereits parallel zu Eden Genesis entstanden zu sein. Horden von Gegnern und eine Kugelhölle sollen euch in Eden Survivors erwarten, das „sehr bald“ in den Early-Access gehen soll.

Spielerisch soll uns Survivor-Gameplay, inspiriert von „den besten Vertretern des Genres“ erwarten, namentlich: Deep Rock Galactic Survivors, Brotato und natürlich Vampire Survivors. Umgemünzt allerdings auf einen Stil, der an die Cyberpunk-Welt von Eden Genesis angepasst ist.

„Mit Eden Survivors wollen die Entwickler das Universum ihrer neuen IP erweitern und die Spieler auf ein Schlachtfeld versetzen, auf dem sie 20 Minuten lang gegen eine unaufhaltsame Legion von Aliens bestehen müssen“, so die Einführung.

Wir übernehmen die Rolle eines Politen, der mit einem speziellen Mecha verbunden ist, und versuchen im Dauerfeuer der feindlichen Horde zu entkommen. Vier Piloten soll es zu Beginn der Early-Access-Phase geben, dazu einen großen Skilltree, 14 Gegnertypen und drei Endbosse. Die Steam-Seite ist bereits online!

Der Gameplay-Teaser:

Bildmaterial: Eden Survivors, Aeternum Game Studios