Zelda-Timeline: Nintendo zeigt, wo Breath of the Wild und Tears of the Kingdom einzuordnen sind

Im Zuge der „Nintendo Live 2024“-Festlichkeiten in Sydney, Australien hat Nintendo offenbar mal wieder die gute, alte offizielle Timeline von The Legend of Zelda ausgekramt. Das berichtet die Website Vooks, die vor Ort war.

Die wohl spannendste Erkenntnis aus dieser frischen öffentlichen Präsentation der Timeline? Sowohl „Breath of the Wild“ als auch „Tears of the Kingdom“ werden separat von den anderen Titeln gelistet – offenbar genießen die beiden Titel, passend zum spielerischen Neuanstrich, ihr eigenes Universum.

Wir erinnern uns: Konkret gibt es drei separate Zeitlinien, die sich von The Legend of Zelda: Ocarina of Time abspalten. Die erste ist eine Zeitlinie, in der der Held von Ganon besiegt wird.

Die anderen beiden sind Ableger, die auftreten, wenn Zelda Link zurückschickt, um seine Kindheit noch einmal zu erleben. Dabei handelt es sich um die Kinderära und die Erwachsenenära. In letzterer gibt es keinen Link und Ganon darf zurückkehren. Ein Foto der „neuen“ Timeline findet ihr bei Vooks.

Fans bemühen sich regelmäßig, einen Reim auf die verwirrende Timeline zu machen. Damit liefert Nintendo nun also ein neues Puzzlestück. Übrigens: Das anstehende „Echoes of Wisdom“ haben Fans auch bereits auf der Timeline zu verorten versucht.

via The Gamer, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo