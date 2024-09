Brandneue Cetra-Story: Final Fantasy VII Ever Crisis feiert Geburtstag mit Geschenken und Inhalten

Final Fantasy VII: Ever Crisis hatte vorsichtshalber schon den halben Geburtstag gefeiert. Man weiß ja nie, so als Mobile-Game. Aber es ist geschafft: Ever Crisis darf auch seinen ersten (vollen) Geburtstag feiern.

Dazu gibt es natürlich neue Inhalte und Events. Eines davon ist Cetra’s Story: Birth of the Destroyer, anknüpfend an die Cetra aus dem Original. Ein neuer Trailer deutet die Handlung der neuen Story ein wenig an, ihr seht ihn unten.

Die Handlung beginnt mit Cloud, Aerith, Tifa, Barret, Red XIII, Cait Sith und Yuffie auf einem Feld. Man hat offenbar einige Gegner bekämpft, aber Vincent sagt, es kommt noch schlimmer. In diesem Moment erscheint eine weiße Version von Bahamut am Himmel. Wir sehen dann einen Drachen auf dem Boden, der dieser Version von Bahamut gegenübersteht. Eine unbekannte Figur deutet an, dass es ein verlorener Kampf ist

Anschließend zeigt der Teaser die neue Bahamut-Rüstung für Cloud. Im „1st Anniversary“-Trailer sehen wir Cloud und das Kostüm in Aktion und erfahren, welche Geschenke und Events noch geplant sind. Dazu zählen 10 zusätzliche Draws am Tag.

Seit einiger Zeit ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden. Happy Birthday!

Cetra’s Story Teaser:

1st Anniversary Event:

Bildmaterial: Final Fantasy VII: Ever Crisis, Square Enix, Applibot