Die Retro-Visual-Novel Stories from Sol: The Gun-Dog gibt es jetzt doch mit mehr Farben

Die Sci-Fi-Visual-Novel Stories from Sol: The Gun-Dog von Entwickler Space Colony Studios und Publisher Astrolabe Games soll am 20. Februar 2025 mit deutschen Texten für PlayStation, Switch und PCs via Steam erscheinen. Dies gaben die Verantwortlichen bekannt.

Auch eine Demo des Titels steht in den Stores der jeweiligen Plattformen zum Download bereit. Für diese Demo gab es unter anderem erst kürzlich ein Update. Der neue, sogenannte „Full-Color-Mode“ ermöglicht es euch, das Spiel nun in Farbe zu spielen. Denn in der ursprünglichen Variante war der Titel lediglich in einem zweifarbigen Retro-Look spielbar.

Für Sammler und Liebhaber physischer Versionen erscheint Stories from Sol: The Gun-Dog außerdem auch als physische Handelsversion. Diese wird in Europa von Meridiem Games vertrieben und soll für PS5 und Switch erscheinen.

Visual-Novel trifft Science Fiction

„Vier Jahre sind seit dem Ende des Sonnenkriegs vergangen, und im gesamten Sonnensystem herrscht ein unruhiger Frieden. Das jovianische Patrouillenschiff Gun-Dog wird auf eine Aufklärungsmission geschickt, um mysteriöse Signale zu untersuchen, die vom Rand des jovianischen Raums kommen“, führt die Steam-Seite in die Story ein.

Mit einer traditionellen Point-and-Click-Adventure-Mechanik erkundet ihr verschiedene Orte auf dem Schiff, untersucht die reichhaltig gestalteten Hintergründe und sprecht mit Besatzungsmitgliedern. Was als Routineaufgabe beginnt, wird schnell zu einem Kampf ums Überleben, als eine unbekannte Bedrohung die Besatzung terrorisiert.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Stories from Sol: The Gun-Dog, Astrolabe Games, Meridiem Games, Space Colony Studios