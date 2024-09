Vor Castlevania und Bloodstained: Ein frühes Werk von Koji Igarashi erlebt seine Neuauflage

Wenn ihr erfahrene „Nintendo Direct“-Zuschauer seid, dann kennt ihr das. Die Shows unterscheiden sich oftmals regional. Besonders Japan bekommt oft eine leicht andere Direct spendiert. Dort war beispielsweise der Trailer zu Trails of the Sky 1st viel länger. Und es gab eine Neuankündigung, die uns vorbehalten blieb.

Die Rede ist von Tokimeki Memorial: Forever With You Emotional. Es handelt sich dabei um ein Remaster der 1995 veröffentlichten Visual Novel Tokimeki Memorial. Schon das Original erschien nicht im Westen, ihr solltet euch also nicht zu viel Hoffnung machen. Das Remaster soll 2025 für Nintendo Switch in Japan erscheinen.

Einen interessanten Mitarbeiter gab es schon damals: Neben Yoshiaki Nagata und Artist Masahi Kokura war Koji Igarashi als Writer beteiligt. Den lernten wir später als einen der wesentlichen Antreiber hinter der Castlevania-Reihe in den 2000er Jahren kennen. Dann machte er sich selbstständig und sorgte mit der Kickstarter-Kampagne zu Bloodstained für Aufsehen.

Tokimeki hat mit den späteren Werken Igarashis nicht viel zu tun. Auf der offiziellen Website findet ihr einige Vergleichsbilder zwischen Original und Neuauflage, unten seht ihr außerdem den japanischen Trailer von der Direct.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tokimeki Memorial: Forever With You Emotional, Konami